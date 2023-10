Nu al voldoende handtekeningen parkeerreferendum Haarlem: "Dit is pas het begin"

Zes weken hebben ze de tijd om in totaal 4.000 geldige ondersteuningverklaringen te verzamelen. Dan staat niets het referendum over het invoeren van betaald parkeren in elf Haarlemse wijken meer in de weg. De gemeenteraad ging afgelopen donderdag akkoord met het houden van de volksraadpleging en binnen een week zijn de benodigde handtekeningen al binnen.

Haarlemmer Wim Kleist is een van de twee aanvragers van het parkeerreferendum: "Als we zo doorgaan, zullen ze verbaasd staan hoeveel mensen na die zes weken hebben gereageerd. Ik denk dat het een heel duidelijk signaal wordt dat Haarlemmers wakker zijn geworden en hun stem willen laten horen."

'Dit is pas het begin'

Edwin Vermaire van de Facebookgroep Haarlem Betaald Parkeren vertelt dat de teller donderdag rond het middaguur op 5.809 ondersteuningsverklaringen staat. Voor het overgrote deel zijn dat digitaal uitgebrachte verklaringen. "Het gaat hartstikke goed. Het leeft echt in Haarlem, mensen zijn blij dat mee kunnen praten over hun eigen buurt en hun eigen stad. Zo zie je wat Haarlemmers voor elkaar kunnen krijgen. En dit is pas het begin!"

De actievoerders krijgen wekelijks een overzicht van het aantal uitgebrachte stemmen. De benodigde 4.000 zijn dus al na de eerste week binnen, maar de handtekeningenjagers gaan door. Vermaire: "We gaan gewoon die zes weken volmaken. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter. Bovendien moet een groot deel van de handtekeningen nog gecontroleerd worden, mogelijk zitten er dubbelingen tussen of mensen die niet stemgerechtigd zijn."

'Luister naar elkaar'

Wim Kleist: "Ik hoop echt dat burgemeester en wethouders luisteren naar de mening van de bewoners. We zitten er met zijn allen voor Haarlem; bewoners en bestuurders. Dus luister naar elkaar en doe er wat mee!"

Daar sluit Edwin Vermaire zich bij aan. "Als je ziet hoeveel respons er nu al is, daar kan het college niet omheen. We waren eerder deze week in de Eerste Kamer, waar het wetsvoorstel voor een bindend correctief referendum werd behandeld. Het is alleen maar goed dat er ook landelijk veel aandacht is voor de volksraadplegingen."