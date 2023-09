Aanvragers parkeerreferendum aan zet: zes weken om 4000 handtekeningen op te halen

De Haarlemse gemeenteraad ging gisteravond alsnog akkoord met het uitschrijven van een referendum over de invoering van betaald parkeren in grote delen van de stad. Nu ook de coalitiepartijen overstag zijn, nam de raad een unaniem besluit. De aanvragers van het referendum zijn nu weer aan zet: ze moeten in zes weken 4000 geldige handtekeningen ophalen.

Foto: Edwin Vermaire Haarlem Betaald Parkeren - NH / Rob Wtenweerde

Edwin Vermaire van de facebookgroep Haarlem Betaald Parkeren weet het zeker: "Dat gaat ons lukken! We verspreiden de formulieren voor de ondersteuningsverklaring voor het parkeerreferendum nu al via de groep, die alleen al ruim 4000 leden telt. Ik merk dat de verklaring vandaag al massaal gedeeld en ondertekend wordt. We gaan straks ook in veel wijken de deuren langs." Vermaire is blij met de ommezwaai van de coalitiepartijen, die in maart nog een stokje staken voor het raadgevend referendum. "De raad ziet in dat ze toen een verkeerd besluit hebben genomen. Dit siert de politiek, daar ben ik heel eerlijk in." Drempel De 4000 handtekeningen zijn niet de enige hobbel die genomen moet worden, de opkomst bij het referendum moet ook minstens dertig procent zijn. Anders is de uitslag niet geldig. Vermaire is vol vertrouwen: "Die drempel gaan we halen. Het is wel heel belangrijk dat het niet zomaar een ja-nee vraag wordt. De informatie over de plannen moet eerlijk en op tijd worden verstrekt."

Ook Haarlemmer Wim Kleist is blij met het besluit van de gemeenteraad. Hij stapte samen met Frans de Goede naar de rechter, toen de coalitiepartijen eerder tegen het referendum stemden. De rechter gaf ze op alle punten gelijk. Kleist is er druk mee: "Ik heb net mijn ondersteuningsverklaring voor het referendum ingediend via de website van de gemeente. Maar ik vraag me af waar de papieren versie blijft. Niet iedereen heeft een laptop, natuurlijk. Straks maar weer even bellen met de gemeente." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Referendumaanvragers feliciteren elkaar met 'overwinning' - NH Nieuws / Geja Sikma

Excuses VVD-raadslid Peter van Kessel kwam nog met een motie waarin de hele gemeenteraad wordt opgeroepen om excuses aan de Haarlemmers aan te bieden, maar die werd weggehoond door de overige partijen. Wim Kleist noemt het een rare gedachtegang: "Ik vond het eigenlijk een beetje gênant. We zitten te wachten op eerlijke en transparante informatie, niet op excuses." Kleist heeft er alle vertrouwen in dat de benodigde handtekeningen op tijd binnen zijn. De vraag is alleen wanneer het referendum wordt gehouden. Raadslid Moussa Aynan van Jouw Haarlem stelt voor om de volksraadpleging samen te laten vallen met de Europese verkiezingen begin juni volgend jaar. "Dat scheelt geld en helpt bij het opkomstpercentage", hield Aynan de rest van de gemeenteraad voor. Haalbaar? "Wat ons betreft, is dat een goed plan", reageert Wim Kleist. "Maar ik weet niet of het haalbaar is, juni 2024 is nog een heel eind weg." Ook Ruud Kuin van de SP hoopt dat de volksraadpleging samenvalt met de Europese verkiezingen. "De timing hangt wel af van de datum waarop de raad een definitief besluit neemt, nadat de handtekeningen binnen zijn", legt Kuin uit. "Dan moet het referendum minimaal twaalf weken en maximaal zes maanden na die dag worden gehouden. Dat gaat erom spannen, maar het ligt voor de hand om het samen te laten vallen. De referendumverordening stuurt daar eigenlijk ook op aan."

Sonnebornterrein De gemeenteraad ging gisteravond schoorvoetend akkoord met het verlenen van een krediet van ruim twaalf miljoen euro voor de bouw van een gemeentelijke parkeergarage op het Sonnebornterrein in Haarlem-Noord. Projectontwikkelaar VORM wilde daar voor begin oktober duidelijkheid over hebben, anders ging er een streep door het plan voor ongeveer 178 parkeerplekken voor buurtbewoners. Jouw Haarlem, FvD, OPHaarlem, Partij voor de Dieren, Trots Haarlem, Hart voor Haarlem en de SP stemden tegen het voorstel. Ruud Kuin van de SP: "Wij zijn om twee redenen tegen. Ten eerste is het raar om zo'n duur besluit te nemen, dat echt samenhangt met het parkeerbeleid. Dat is de verkeerde volgorde. En ten tweede stond er in de eerdere plannen dat de kosten gedekt moesten worden uit de opbrengst van betaald parkeren. Ze hebben alle verwijzingen naar de parkeernota eruit gehaald. Wij leggen ons daar niet op voorhand bij neer, we hebben juridisch advies gevraagd." Veel te duur Bovendien vindt de SP de parkeergarage veel te duur. Kuin: "Het is geen oplossing, het is een druppel op de gloeiende plaat. En het gaat 70.000 euro per parkeerplek kosten!" Het Sonnebornterrein wordt de komende maanden nog bezet door de tijdelijke vestiging van Albert Heijn. Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Tijdelijke supermarkt op Sonneborn-terrein - NH Nieuws / Geja Sikma

Canadees parkeren De gemeente Haarlem hoopte met de plekken in de parkeergarage op het Sonnebornterrein het Canadees parkeren in de Indischewijk tegen te gaan. Dat is parkeren met twee wielen op het trottoir, zoals te zien op de onderstaande foto. Die strijd tegen Canadees parkeren speelt inmiddels ook in drie andere straten in Haarlem-Noord: in de Reijer Anslostraat, P.C. Hooftstraat en Sint Bavostraat moet de riolering worden vervangen. De gemeente wil dan meteen de inrichting van die straten aanpakken, zodat Canadees parkeren onmogelijk wordt. Maar dat gaat ten koste van een hoop parkeerplekken. SP-er Ruud Kuin denkt er het zijne van: "Door dit plan zijn er straks dertig parkeerplekken minder. Dus verplaatst het probleem zich ongetwijfeld naar andere buurten. Hier loopt het college opnieuw op de feiten vooruit en dat is vragen om problemen. Ik vind dat ze dat plan moeten intrekken." Het herinrichtingsplan ligt inmiddels ter inzage bij de gemeente. Op 10 oktober is er een informatiebijeenkomst, bedoeld voor de bewoners van de drie straten.