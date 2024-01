Alwéér dikkopschildpad gevonden op het strand van Texel

Wéér is er een dikkopschildpad op het strand van Texel gevonden. Gisteren lag er al een bij strandpaviljoen Paal 28, vandaag werd er een ander exemplaar gevonden bij strandvlakte Slufter Zuid. Dit is de zevende schildpad die aan de Nederlandse kust gevonden wordt, en dat is heel uniek.

Waarom er zoveel dieren aanspoelen, is volgens Ecomare niet bekend. Het dier, dat nu nog bij Ecomare wordt opgevangen, gaat morgen richting Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. 'Zij hebben de vergunningen, expertise en juiste faciliteiten voor de opvang van zeeschildpadden', schrijft Ecomare in een bericht.

Uniek

Mark de Boer, dierverzorger bij Diergaarde Blijdorp, vertelde eerder al dat het uniek is dat er in korte tijd zoveel dieren aanspoelen. "In 300 jaar spoelden er twaalf schildpadden aan in ons land en in het afgelopen jaar ineens zes." Voor nu kan Blijdorp het aan, want er is ruimte voor 30 dieren: "In de toekomst moeten we misschien meer gaan samenwerken met andere parken."

De Noordzee is geen fijne plek voor de beestjes, het is hier namelijk veel te koud. In de zomer hoopt Blijdorp de aangesterkte dieren uit te zetten. Dit gebeurt waarschijnlijk rond de Azoren, een eilandengroep midden in de Atlantische Oceaan.