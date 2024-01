Hoornse Margot wil speciale 'peukenpalen' laten plaatsen tegen filters op straat

Het aantal weggegooide sigarettenfilters op straat is al jaren een doorn in het oog voor veel mensen. Om dit afval tegen te gaan heeft de Hoornse Margot Broersen een nieuw initiatief gelanceerd. Met speciale afvalkokers moet dit vuilnis verleden tijd zijn, of in ieder geval een stuk minder worden.

De 72-jarige vrouw zag op het strand in Spanje hoe de mensen daar hun filters en ander afval van sigaretten weggooiden in speciaal daarvoor bedoelde kokers. Het lijkt haar een goed idee om dit ook in Hoorn toe te passen. "Ik maak me zorgen over de hoeveelheid sigaretten die op onze straten en pleinen zwerven, onder andere in de Bangert Oosterpolder", licht de vrouw het initiatief toe.

Het idee van mevrouw Broersen, dat zij plaatste op het platform Voor een mooie stad, kan op bijval rekenen. Zo is enkele tientallen keren voor het initiatief gestemd, en wordt ook in reacties duidelijk dat de Hoornse vrouw niet alleen staat.

"Wat een goed idee! Bij winkelcentra, in het centrum en op het strand zouden deze palen vast veel gebruikt kunnen worden", luidt een van de reacties. "Iedere peuk die niet in het milieu terechtkomt scheelt heel veel verontreiniging."

Mocht het idee voldoende stemmen krijgen, dan wil Broersen haar plan doorzetten en met de juiste mensen op zoek gaan naar soortgelijke kokers als zij in Spanje heeft gezien, of die deze kunnen maken. "Aan de hand hiervan zal een kostenplaatje concreet worden, en hoop ik dit met hulp te kunnen realiseren."

Meerdere offensieven gestart tegen zwerfafval

De sigarettenfilters die op straat gegooid worden zijn ook de West-Friese gemeenten al jaren een doorn in het oog. Jaarlijks worden er meerdere acties gehouden, waarbij mensen de straat op gaan met een grijper en afvalzak om het vuil op te rapen. In Hoorn leverde een opruimactie drie jaar geleden al ongeveer vijftienduizend stukken afval op. Hier zijn foto's van gemaakt, en er werd een speciale Afval Loterij gehouden.

Ook de gemeente Koggenland is onlangs een offensief gestart tegen weggegooide filters in het straatbeeld. Wethouder Bart Krijnen vertelde in november dat zijn gemeente al jaren een van de schoonste van Nederland is, maar dat het aantal peuken in onder meer winkelgebieden en op bedrijventerreinen nog steeds niet afneemt. Om dit afval te bestrijden is een campagne gelanceerd, en plaatste gemeente Koggenland aparte asbakken bij vuilcontainers.