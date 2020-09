Zeker 15.000 peuken, blikjes en ander zwerfafval opgehaald in Hoorn tijdens opruimactie

HOORN - In wijkcentrum De Zaagtand in Hoorn vindt vanmiddag de trekking plaats van de Afval Loterij, dat in het kader van de landelijke opschoondag wordt gehouden. "Ik heb door het afval rapen bijna 1.000 loten, maar dat is niet het belangrijkste. Als ik win mag mijn familie de prijs hebben of gebruiken", vertelt Marije van Haarlem aan WEEFF.

De Afval Loterij is een initiatief van het Hoornse platform Voor een mooie stad, Stichting Netwerk, Puur Hoorn en woningcorporatie Intermaris. In de afgelopen maanden gingen inwoners van Hoorn op zoek naar zwerfafval. Van al het afval werden foto's gemaakt. Die foto's werden gedeeld in de app Litterati en gelden als lot voor de Afval Loterij. De prijzen die te winnen zijn, zijn voornamelijk Hoornse prijzen, zoals tegoedbonnen.

Met de actie hoopten de organisatoren 15.000 stukken zwerfafval op te rapen.Dat doel is ruimschoots gehaald, vertelt Marije. "We hebben het doel eerder twee keer moeten bijstellen, want er werd heel veel opgehaald. Voor de Afval Loterij hebben we in de afgelopen tijd meer dan 15.200 stukken zwerfafval opgehaald."

Marije raakte vijf jaar geleden geïnspireerd door een vrouw die op blote voeten door Nederland liep om aandacht te vragen voor zwerfval. Ze begon elke dag op haar route van huis naar het station zwerfafval te rapen en maakt elke dag een ronde door het Julianapark.

Grote Waal

"De laatste paar weken waren best pittig", vertelt Marije aan WEEFF. "Want ik had mijn tanden gezet in de Grote Waal dit keer. Daar lijkt het wel tien keer erger te zijn dan in de rest van de stad."

Zo haalde ze binnen een half uur maar liefst 200 stukken zwerfafval op in één straat. Met een grijper en een afvalzak struinde zij door de Grote Waal. Daarbij werd ze geholpen door iemand die foto's maakte van het afval en het in de app invoerde. "Zo konden we ook een beetje afwisselen", laat Marije weten.

Het afval varieerde van sigarettenfilters tot blikken en lege flesjes, vaak in de buurt van parkeerplaatsen. Maar nooit kon Marije iemand betrappen of het weggooien van afval op straat. "Alsof het door geesten werd gedaan", zegt ze. "Als ik iemand iets weg had zien gooien op straat had ik diegene graag gewezen op het belang van afval weggooien."

Marije gaat door

Als de landelijke opschoondag er op zit en alle winnaars voor de Afval Loterij zijn uitgeroepen gaat Marije door met haar missie om het zwerfafval in Hoorn op te rapen. "Ik blijf absoluut door gaan", aldus Marije. "Ik heb het de afgelopen vijf jaar gedaan en blijf het doorzetten."

"We kunnen met die app nog heel veel informatie verzamelen over het afval", gaat ze verder. Dat kan er onder meer voor zorgen dat er meer informatie beschikbaar komt over de bron van het afval. Daardoor kunnen bijvoorbeeld betere verpakkingen ontwikkeld worden of kan er wellicht statiegeld worden ingevoerd op blikken en flesjes.

Landelijke opschoondag

In heel Nederland wordt vandaag zwerfafval geraapt in het kader van de World Cleanup Day Challenge. Ook in West-Friesland wordt hier dus fanatiek aan meegedaan. Zo zijn drie wethouders uit Opmeer vanmorgen om 10.00 uur gestart met vrijwilligers uit de regio om zwerfafval te rapen.

In de app waar je het zwerfafval wereldwijd aan kunt geven staat Nederland met stip op de eerste plaats. "Iemand die ik ken, Margreet, heeft al alleen al voor de challenge meer dan 2.600 stuks zwerfafval in Hoorn opgehaald en ingevoerd. Dat is meer dan in heel Spanje werd aangegeven!", sluit Marije af.