Afval als lot in de loterij: "Als je wat goeds voor Hoorn doet, krijg je er wat voor terug"

HOORN - "Inmiddels loop ik een paar duizend stuks afval per maand", zegt Marije van Haarlem, aanjager van de Afval Loterij, tijdens haar ronde in het Julianapark. Elk stuk afval registreert ze in een app en telt als lot in de loterij. "Ons doel is om 15.000 stuks afval op te ruimen."

"Voor die tijd wist ik eigenlijk niet dat het zo'n groot probleem was. Elke dag moest ik een stukje lopen van mijn huis naar de trein, onderweg raapte ik kleine dingen op wat ik tegenkwam. Toen dacht ik: als ik langer ga wandelen kom ik ook meer tegen en ruim ik meer op. Zo is mijn vaste rondje begonnen in het Julianapark."

Tijdens het rapen van afval wordt de administratie strikt bijgehouden, want opruimen is niet het enige doel. Marije: "Doordat je elk stuk afval dat je raapt registreert, kun je in kaart brengen waar het meeste afval te vinden is. Afval ligt nooit netjes verspreid over een stad, er zijn altijd bepaalde plekken die eruit springen.'

Als Marije afval raapt dan gaat ze er ècht voor en dat roept soms weleens reacties op. "Ik duik de struiken in of probeer dingen uit de sloot te vissen. Je ziet mensen wel eens kijken: wat is zij nou aan het doen? Ik ben ook wel eens aangesproken door een meneer toen ik iets uit het water aan het vissen was: "Wat fantastisch dat jij dat doet", zei hij. Marije hoopt dat mensen het gaan overnemen wanneer ze het haar zien doen. "Mijn ex-schoonouders zijn inmiddels al fanatiek aan het rapen."

Elk stuk afval wordt gefotografeerd en geregistreerd in de app Litteratie. Marije: "Ik kwam vaker mensen tegen die ik met de app zag lopen en toen dacht ik: 'Is het niet leuk om gezamenlijk op te trekken?'". Maar wat ze eigenlijk voor ogen had was nieuwe mensen inspireren om ook te gaan rapen. "We hebben met een paar man gebrainstormd en daar kwam het idee van de Afval Loterij challenge uit."

En dat zijn waardevolle gegevens om actie op te ondernemen. Marije: "Wanneer je dit constateert dan kunnen we dat aangeven bij bijvoorbeeld de gemeente of daar een extra afvalbak geplaatst kan worden of dat die vaker geleegd kan worden. Doordat je een foto maakt en dit indeelt in een categorie wordt ook zichtbaar welk soort afval voor de meeste problemen zorgt en zo kun je bijvoorbeeld zelfs de producent of verstrekker er op aanspreken. We hopen dat er zo concreet maatregelen genomen kunnen worden en zo dient het ook een hoger doel."

Afval Loterij

Het doel van de Afval Loterij is om 15.000 stuks afval op te ruimen. Donderdag stond de teller op 9.954 stuks, dus er is nog wat te doen. Marije staat in de top tien van de fanatiekste rapers in Hoorn. Ze vindt het als bewoner van een havenstad extra belangrijk om je in te zetten tegen zwerfafval. "Alles wat in Hoorn ligt kan makkelijk in het open water belanden en dat tast het milieu aan. Dat moeten we voorkomen. "

Op de landelijke Opschoondag op 19 september vindt in Wijkcentrum De Zaagtand de uitreiking plaats. Marije: "Met de loterij kun je leuke prijzen winnen die lokale ondernemers aanbieden. Want wie wat goeds doet voor Hoorn, krijgt er ook iets voor terug."