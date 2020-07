Julianapark Hoorn krijgt cameratoezicht om vandalisme terug te dringen

HOORN - Vanaf 15 juli komt er bij het schelpenstrandje in het Julianapark in Hoorn tijdelijk cameratoezicht. Al langer is er in het park sprake van nachtelijke vandalisme en hangjongeren. "Dat er toezicht komt, is heel goed, want de overlast neemt alleen maar toe", aldus Sydney Groot van eettent Slijs.

Uit een probleemanalyse van augustus vorig jaar, blijkt dat in het park vijf 'hotspots' zijn waar het misgaat. Vooralsnog wordt er gestart met cameratoezicht op het strandje, maar mocht het nodig zijn, kan het cameratoezicht naar de andere punten verkassen.

Eettent Slijs - gelegen aan het strandje - opende vorig jaar haar deuren met de intentie meer reuring te brengen in het park. "Super dat er cameratoezicht komt", aldus Groot. "Met name toen het zo mooi weer was, was het één grote rotzooi in het park. Overal ligt steeds glas en jongeren proberen zelfs weleens onze containers op te breken. Het is ook veel drukker geweest doordat jongeren thuis kwamen te zitten door corona."

Lachgas

De horeca-ondernemer ziet naast een toename in graffiti, ook dat er steeds meer lachgas wordt gebruikt. Sydney: "De jongeren komen soms zelfs bij ons op het terras zitten en dan stuur ik ze weg. Verder is er niemand die ze erop aanspreekt. Dat vinden we vreemd. Laat bijvoorbeeld jongerenwerkers hier eens vaker langskomen en met ze in gesprek gaan."

Aanspreken werkt volgens Groot het beste. "De meesten zijn vaak bereid om de rommel op te ruimen maar vaak krijgen we ook een grote mond of zijn ze wel erg baldadig."

Zo werd er vorig jaar nog prullenbakken en een betonnen bank opgeblazen. Raadslid Marieke Rijk van Fractie Tonnaer vroeg het college toen al om meer handhaving en controle. De partij is dan ook blij dat het cameratoezicht er nu is. Rijk: "Met handhaving toezicht houden lukt niet constant in een park als het Julianapark. Zeker in deze tijd zitten veel jongeren thuis en is het Julianapark een geliefde plek waar het altijd erg druk is."

Initatieven

Naast de opening van Slijs, zijn er meerdere initiatieven op het park een upgrade te geven. Zo ligt er een plan klaar van festivalorganisator Rob van der Molen om verlichting in aan te brengen zodat het park voor wandelaars en sporters ook in de avond terecht kunnen.

Het cameratoezicht zal vanaf woensdag starten en tot oktober in het park blijven.

