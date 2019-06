Nieuwe eettent moet verloedering tegengaan van Julianapark

HOORN - Het Julianapark in Hoorn staat bekend als niet zo'n gezellig park. De laatste tijd wordt het geteisterd door hangjongeren en vandalisme. "Er word regelmatig wat vernield waar je je ontzettend aan kunt ergeren", vertelt een wandelaar aan NHNieuws. Met de komst van een nieuw eettentje in het park, proberen ze de verloedering te stoppen.

De betonnen banken in het park worden regelmatig vernield en met graffiti beklad en begin dit jaar werden er prullenbakken opgeblazen. "De jeugd moet zich realiseren dat het om gemeenschapsgeld gaat, waar we allemaal hard voor hebben moeten werken. Het zou heel fijn zijn als ze zich gewoon normaal gedragen. Dat is voor iedereen toch prettiger? Sommige mensen durven het park niet in omdat er veel agressie is", vertelt een parkbezoekster aan NHNieuws.

Eettent Slijs

Daar komt hopelijk nu verandering in met de komst van eettentje 'Slijs'. Een eettent dat er voor moet zorgen dat de verloedering van het park stopt. Het restaurantje moet de boel een beetje gaan 'upgraden'. Eigenaren Sydney en Joost willen daarnaast ook openluchtbioscoop-avonden gaan organiseren, een volleybalveld creëren én muzikanten laten optreden.

"Ik denk dat het minder zal worden zodra we reuring creëren en activiteiten organiseren die de verveling tegen gaat. Ik denk dat het voornamelijk door verveling komt dat hier dingen vernield worden", vertellen Sydney en Joost aan NHNieuws. "We willen dat het weer een park wordt voor iedereen."