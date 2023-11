Restjes peuken op straat straks verleden tijd? Gemeente Koggenland start offensief

In de gemeente Koggenland wordt vandaag gestart met een campagne tegen filters van sigaretten op straat. Dit afval is zeer schadelijk voor de natuur, doordat een filter enkele liters water kan vergiftigen, en de microplastics in een sigarettenfilter niet vergaan en dus eeuwig in het milieu blijven. De gemeente probeert iedereen aan te sporen dit afval weg te gooien in de afvalbak.

"De gemeente Koggenland is al jarenlang een van de schonere gemeenten in Nederland. Helaas zien we dat het aantal peuken op met name winkelgebieden en bedrijventerreinen nog steeds niet afneemt", zegt wethouder Bart Krijnen.

"Dat is voor ons reden om dit probleem op twee manieren aan te pakken. Met een campagne gericht op alle rokers in Koggenland, en met een campagne voor locaties waar relatief veel peuken liggen."

Aftrap campagne bij winkelcentrum

De campagne 'Hey viespeuk. Peuken op de grond, dat kan echt niet meer' is een initiatief van de gemeente Koggenland en winkeliersvereniging De Vijverhof in Avenhorn. Samen met wethouder Bart Krijnen wordt om 14.00 uur het startschot gegeven aan de Vijverhof.

Om de campagne kracht bij te zetten, wordt bij iedere afvalbak rondom het winkelcentrum in Avenhorn een aparte asbak geplaatst. Ook zijn er meerdere video's gemaakt over dit onderwerp, worden de inwoners van de gemeente Koggenland met berichten op sociale media bewust gemaakt van het niet op straat gooien van sigarettenfilters, en is er een speciale website in het leven geroepen.

"We starten als proef op winkelcentrum De Vijverhof en bij gebleken succes, wordt de campagne ook uitgerold naar andere winkelgebieden en bedrijventerreinen", stelt de wethouder van Koggenland. "Samen kunnen patronen veranderd worden. Dus je peuk op straat gooien? Dat kan echt niet meer!"