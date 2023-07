Opruimactie in West-Friesland: "Gooi filters van sigaretten niet meer op straat"

Bepakt met grijpers, hesjes en afvalzakken gaat Schoon Westfriesland vandaag op pad om neergegooide filters van sigaretten in de regio op te ruimen. Het opruimen van de filters is een onderdeel van de jaarlijkse actie 'Plastic peukmeuk'. "We willen bewustwording creëren, en vooral ook oproepen ze niet meer op straat te gooien."

De opruimactie maakt deel uit van een internationaal initiatief, dat in tien verschillende landen georganiseerd wordt. Bij de actie worden alle filters die geraapt zijn geteld en geregistreerd. Ook degenen die zelf mee willen doen kunnen deze aangeven en mee laten tellen in de landelijke cijfers.

In de afgelopen jaren heeft Schoon Westfriesland meerdere speciale opruimdagen georganiseerd. Ook toen werden sigarettenfilters in de straten en plantsoenen van de regio opgeruimd. "Met een groepje vrijwilligers hebben we vorig jaar ruim 40.000 filters uit de natuur gehaald", vertelt Lars Verberne, die in Enkhuizen zorgt voor een schoner straatbeeld.

"En dat in zo'n twee uur tijd. Doordat we ze in doorzichtige emmers stopten, kregen we veel reacties van mensen die zich verbaasden over het grote aantal peukenfilters dat we hebben opgehaald."

Bewustwording creëren

Vooral als het geregend heeft zijn de weggegooide filters lastig op te ruimen, zegt Verberne. "Ze worden dan nat en week, en liggen dan bijvoorbeeld tussen de voegen op straat. Op een gegeven moment kunnen de veegmachines ze niet meer meenemen."

Verberne is blij met de positieve reacties die de schoonmaakteams ontvangen als zij het afval aan het oprapen zijn, en zegt dat er steeds meer maatschappelijk druk komt om zelf afval - zoals sigarettenfilters - weg te gooien in een afvalbak. "We willen met deze actie ook bewustwording creëren. Er is een verandering gaande, maar dat gaat niet 1-2-3", legt hij uit. "Elk stapje vooruit is er één. We willen vooral ook oproepen om de sigarettenfilters niet meer op straat te gooien."

Onder de naam 'Plastic peukmeuk' wordt er vandaag opgeruimd in Andijk, Enkhuizen, Hoogkarspel, Hoorn, Medemblik en Wervershoof. Iedereen die dat wil is volgens Schoon Westfriesland van harte welkom om mee te helpen.

Bekijk hieronder het interview met Lars Verberne, die zich inzet om de weggegooide filters op te ruimen.