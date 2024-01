Gevecht tegen de bottelroos: "Zonder ingreep is over 50 jaar het halve duin overwoekerd"

Natuurorganisaties vechten al tientallen jaren een stevige strijd uit met de Japanse bottelroos. De struik, die ook wel rimpelroos of rozenbottel genoemd wordt, is een bedreiging voor alle oorspronkelijke natuur in de Nederlandse duinen. Landschap Noord-Holland is daarom bezig met een grote ingreep. Tussen Callantsoog en Den Helder worden ze met wortel en al uit het zand gegraven.

"Omdat die plant hier niet thuishoort, zijn er ook geen natuurlijk vijanden van de struik. Dus hij woekert gewoon voort. Ook zijn onze dieren niet ingesteld om te leven tussen de planten. Als we niks doen, dan kan het zijn dat over vijftig jaar het halve duingebied is overgroeid. Dan zijn we onze eigen duinsysteem, ecosysteem en alle dieren die er thuis horen kwijt."

De struik werd door natuurliefhebbers vanuit Azië geïmporteerd. Al in de jaren 50 van de vorige eeuw werden ze op veel plekken langs de kust gebruikt om extra groen in de omgeving te krijgen. Gemeentes waren er gek op omdat de plant het ontzettend goed doet. Misschien wel iets te goed, want langzaam is de bottelroos het duin ingeslopen en verdrijft daar nu alles wat er oorspronkelijk groeide en bloeide.

"Als ik de aannemer zo aan het werk zie aan het begin van een project dan schieten bij mij wel de tranen in de ogen. Het is een behoorlijke ingreep", zegt boswachter Tim Zutt van Landschap Noord-Holland. Midden in de duinen bij Julianadorp zijn meerdere graafmachines aan het werk om de wortels van de Japanse bottelroos uit te spitten. "Maar als je niks doet, ga je een groot duingebied verliezen aan de rimpelroos."

Omdat de bottelroos al tientallen jaren is te zien, lijkt het onderdeel geworden te zijn van ons collectief geheugen over hoe de duinen eruit horen te zien. "Ik denk dat een hele generatie die nu in de duinen komt, niet beter weet dan dat de plant hier thuishoort. Maar dat is dus niet zo, hij is geïntroduceerd door plantenliefhebbers"

Helmgras

Op de plekken waar de bottelroos is verwijderd en er kans is op verstuiving van zand, plaatst Landschap Noord-Holland helmgras. "Omdat de grond omgewoeld is, komen er mineralen naar boven. Daar doet het gras het een tijd heel goed op. Ondertussen neemt de natuur het weer over en komen de oorspronkelijke mossen bijvoorbeeld weer terug. Maar dat duurt wel even, we moeten dus een beetje geduld hebben"

Op de plekken waar al eerder bottelroos is verwijderd, is de struik ook niet meer teruggekomen. Dat houdt boswachter Tim Zutt goed in de gaten. Maar er is nog veel te doen. "Er staan nog aardig wat hectares in het duingebied. Dit jaar wordt er tweeënhalve hectare gedaan en hopelijk dit najaar weer zo'n actie. Net zolang tot er geen één meer in de duinen staat."