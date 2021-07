In de Helderse Duinen gaat het beter met de tapuit, dankzij maaien en ringen

Het gaat erg slecht met de tapuit, een vogel uit de duinen. Hij broedt in een konijnenhol en nu er minder konijnen in het duin zijn, neemt ook de tapuit in aantal af. Maar in de duinen rond Den Helder gaat het beter. Daar wordt veel gedaan voor de tapuit, waaronder maaibeheer en ringonderzoek. Vandaag worden de jonge tapuiten geringd.

Frank Majoor doet al 15 jaar onderzoek naar tapuiten in de duinen voor Sovon Vogelonderzoek Nederland. "Het zijn prachtige vogels en bijzonder omdat ze in holen broeden." Bijna tot aan zijn schouder steekt Frank zijn arm in een konijnenhol. Hij vist er heel voorzichtig drie kleine kuikens uit, tapuiten! "We observeren dit hol al langer. De ouders vlogen in en uit met voedsel dus we wisten dat er hier een nestje zat."

Dat verklaart ook het kippengaas waarmee de ingang van het hol was afgezet. "Omdat er bijna geen konijnen meer zijn, eten vossen nu ook jonge vogeltjes. Door kippengaas voor het hol aan te brengen, hebben de vogeltjes meer kans." De konijnenstand is gekelderd vanwege ziekten als myxomatose en VHS.

Insecteneter

Er zijn meerdere bedreigingen voor de tapuit. Gras bijvoorbeeld, legt Martin Witteveldt, ecoloog bij de provincie Noord-Holland, uit. "Door het vele stikstof in de lucht worden de voorheen voedselarme duinen vrijwel continu bemest. Daardoor groeien er nu veel meer grassen en andere planten dan voorheen. De tapuit is een insecteneter die zijn voedsel vindt in het kale duinlandschap. Met al dat hoge gras vindt hij zijn prooi niet meer."

Landschap Noord-Holland maait en choppert hier het duin. Daarmee wordt gras en rimpelroos verwijdert en kan de tapuit weer bij zijn eten. Gemeente Den Helder en de provincie dragen hier ook aan bij.

Telescoop

Heel voorzichtig brengt Frank plastic ringetjes met verschillende kleuren aan om de pootjes van de jonge tapuiten. "Door te variëren met die kleuren kunnen we met de telescoop van een afstand zien om welke vogel het gaat; we hoeven ze dan niet te vangen." Ieder vogeltje wordt gewogen en gemeten. "We weten zo onder welke omstandigheden de tapuiten het het beste doen, waar de meeste jongen worden geboren en hoe gezond ze zijn."

Inmiddels breidt de tapuitstand zich vanuit dit gebied rond Den Helder langzaam een beetje uit. Bij gebrek aan konijnen graaft de boswachter van Landschap Noord-Holland soms zelf de holen uit. En het werkt: "We komen nu ook in andere gebieden tapuiten tegen die hier geboren zijn. Zelfs op het Duitse waddeneiland Sylt, vlak bij Denemarken, zijn Helderse tapuiten aangetroffen."