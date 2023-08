Vrijwilligers zijn essentieel voor de natuur, paddenpoelen onderhouden in de duinen

Het onderhoud van de Noord-Hollandse natuur is voornamelijk in handen van vrijwilligers. Dat zegt Marc van Schie coördinator van de IVN-Natuurwerkgroep Zuid-Kennemerland. Zijn groep stak dit weekend de handen uit de mouwen om bij de paddenpoelen in de duinen bij IJmuiden groot onderhoud uit te voeren." De natuur in Noord-Holland zou er slecht voor staan zonder vrijwilligers", zegt coördinator Marc van Schie.

Gezelligheid is belangrijk voor alle vrijwilligers. "Ik ben drie jaar met pensioen en wilde iets gezelligs doen", zegt Cunneke die met een hark fanatiek een oever onder handen neemt. "Bij de groep ontmoette ik gelijkgestemden en daar ga ik een paar keer per maand mee de natuur in om te werken", vertelt ze als ze een beetje op adem gekomen is.

De vrijwilligers worden wel ondersteund met bijvoorbeeld gereedschap. De provincie heeft een centraal materiaaldepot waar uit geput kan worden. "Ik geef aan hoeveel harken, zagen en dat soort dingen we nodig hebben en die worden dan een dag voor de werkdag bij mij afgeleverd", zegt van Schie. En ook de vlaai die wordt rondgedeeld bij de koffie is een traktatie van de opdrachtgever zo blijkt.

De groep is niet gebonden aan een bepaald gebied. De ene keer wordt er gesnoeid in opdracht van Staatsbosbeheer en de andere keer worden er wilgen geknot voor Landschap Noord-Holland. Alleen tijdens het broedseizoen ligt het werk stil, verder is er in ieder seizoen wel iets te doen vertellen de vrijwilligers.

Altijd een groep in de buurt

Iedereen kan zich aansluiten bij een natuur werkgroep van IVN. Mensen die belangstelling hebben voor vrijwilligerswerk in de natuur kunnen via de website van Landschap Noord-Holland per regio vinden welke natuurgroepen actief zijn. "Je hebt groepen die doen maar twee drie dingen per jaar, wij doen het dan veertig, vijfenveertig keer per jaar dus er is voor elk wat wils" aldus Marc van Schie.