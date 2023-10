Grote schoonmaak in Schoorlse Duinen: Staatsbosbeheer kapt bomen en verwijdert exoten

Om de biodiversiteit van het bos te beschermen, start Staatsbosbeheer vanaf deze week met onderhoud op twee locaties in de Schoorlse Duinen. In het noordwestelijke gedeelte van het bos worden dennenbomen gekapt om plaats te maken voor jonge loofbomen. In de duinen, ten oosten van het Leeuwenkuilbos, worden exoten weggehaald om het duingebied open te houden.

Foto: Bomenkap schoorl - NH Nieuws

Met de bomenkap wordt meer ruimte en licht gecreëerd voor jonge bomen. Het gaat om een gebied van zo’n 70 hectare in het Noordwesten van de Schoorlse Duinen. "Zo ontstaat er een gevarieerd en gemengd bos", legt boswachter Samuelle van Deutekom uit. "Dit vergroot de biodiversiteit en de weerbaarheid van het bos." Om hoeveel bomen het precies gaat, kan de boswachter niet zeggen. De geplande werkzaamheden zijn onderdeel van een meerjarenproject, waarin elke paar jaar een aantal dennen wordt weggehaald, die de jonge loofbomen in de weg staan. "Het resultaat is een Atlantisch duinbos met meer soorten bomen, planten en dieren." Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Bomenkap Schoorlse Duinen - NH/Anne Klijnstra

De boomstammen worden eerst opgestapeld langs de Schoorlse Zeeweg. Daarna worden ze afgevoerd en verwerkt. Bijna al het hout, 95 procent, wordt gebruikt voor OSB platen. Van het overige hout wordt kisthout gemaakt. Het tophout en takken blijven in het gebied liggen. "Dit is een vereiste binnen de Natura 2000 regelgeving", legt Van Deutekom uit. "In het begin kan dat er wat rommelig uitzien, maar het is voor de ecologie van het bos juist heel nuttig dat het blijft liggen." Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Onderhoud Schoorlse Duinen Staatsbosbeheer locaties - Staatsbosbeheer