Waarom de bomenkap in de duinen wel een goed idee is volgens natuurgids Hans

Er is veel te doen om de bomen in het Noordhollands Duinreservaat in Bergen aan Zee: de beheerder wil 13.000 dennen kappen en de Duinstichting wil dat niet en gaat in beroep tegen de vergunning . Hans Stapel van IVN Natuureducatie vertelt over de zin en onzin van de discussie.

De ruim 16 hectare naaldbos langs het Lange Vlak, bij de Verspyckweg ten noorden van Bergen aan Zee, moet van PWN verdwijnen om zeewind ruimte te geven. Stapel van IVN snapt dat wel. "Dat heeft te maken met de biodiversiteit", legt hij uit. "De soortenrijkdom loopt enorm terug de laatste jaren, overal in Nederland. In dit gebied ook, daar moet bepaald onderhoud aan gedaan worden. Er moet meer dynamiek komen en er moet meer zand door de wind naar binnen geblazen worden."

"Het kappen van bomen is wat je van nature natuurlijk niet moet doen", zegt Hans Stapel tegen verslaggever Bastiaan Meijer van NH Radio. "Daar zijn wij niet voor. Maar soms zijn er bepaalde goede redenen om het toch te doen en in dit gebied is daar sprake van." Stapel organiseert vaak natuurwandelingen door het duingebied.

Doordat de wind vrij spel krijgt, kan het kalkrijke zand verder het duingebied in waaien. "Dat kalk is nodig omdat de bodem langzaam verzuurd", zegt Stapel. "Kalk zit in de bodem, maar het spoelt langzaam weg en daardoor verzuurd de bodem. Dan krijg je bepaalde planten die gaan domineren." Dat gaat weer ten koste van andere planten. Uiteindelijk kan er zelfs giftig aluminium vrij komen uit de bodem. "En dat is helemaal funest."

Open plekken

Stapel legt uit dat er daarom meer open plekken gemaakt moeten worden in de duinen. "Die open plekken zijn ontzettend belangrijk, daar wordt de bodem warm. Waar de bodem warm wordt, ontkiemen zaadjes van lokale planten, die zaden trekken weer insecten aan. Die insecten trekken weer vogels en andere beesten aan, ook reptielen en hagedissen en ook die trekken weer andere dieren aan. Zo ontstaat er een heel robuust natuurgebied."

Volgens de Duinstichting zijn er al genoeg open plekken. "Er is al gigantisch veel open ruimte hier", zei Engelbregt, bestuurslid van de stichting eerder. "Dus je maakt alleen maar meer van hetzelfde. En daarmee maak je de dieren die in dit bos leven allemaal dood." Op het oog is er ook niks mis met de dennen, dat geeft Stapel toe. "Veel mensen die hier rondlopen zeggen 'Het is groen, het is mooi, er is niks aan de hand'. Maar dat is de buitenkant."

De natuurkenner stelt ook een beetje gerust over de kap van de 13.000 bomen. "Het is maar 1 procent van het totaal. Wij zijn erg blij met de dennenbomen en de meeste moeten gewoon blijven staan." Stapel vindt het op de korte termijn jammer dat de bomen verdwijnen, maar op de lange termijn wel beter. "Het is een hele lastige afweging tussen een belangrijk stukje bos te kappen in het belang van een bijzonder uniek stukje duingebied en de flora en fauna in dit gebied."