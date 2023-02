Ook Schoorls sterrenrestaurant tegen nieuwe bomenkap: "Uniek karakter verdwijnt straks"

Naast een natuurorganisatie zegt nu ook een bekende lokale hotelier en restauranteigenaar niet blij te zijn met de aangekondigde bomenkap in Bergen aan Zee. Afgelopen vrijdag werd bekend dat het Bergense college PWN een kapvergunning verleent voor 16,2 hectare dennenbos. "We hebben zoveel gasten die hun wandelschoenen aantrekken en 's avonds aan tafel zeggen: wat is het hier mooi, dat wist ik helemaal niet."

Privéfoto

Het zijn de woorden van Martin van Bourgonje, eigenaar van hotel en het met Michelinster bekroonde restaurant Merlet, in Schoorl. Duinstreek Centraal sprak hem tijdens de opname van de podcastserie 'Koffie voor 2'. Vol enthousiasme liet hij daar een filmpje zien van zijn fietstocht door het dennenbos. Met een treurige ondertoon vertelde hij dat PWN van plan is het bos te kappen. Dat gaat dus over zo'n 13.000 bomen op het Lange Vlak, bij de Verspyckweg ten noorden van Bergen aan Zee. Daarover zei Niels Hogeweg van PWN eerder tegen NH Nieuws: "We zetten ons elke dag in om de duinen in topconditie te houden. Daarbij is het soms nodig om een handje te helpen." Door de bomen weg te halen ontstaat er een grotere doorgang voor de wind richting het achterliggend duingebied. "De dennen die we gaan kappen komen hier niet van nature voor. We willen terug naar inheemse natuur."

Behalve natuurorganisatie Duinstichting (daarover in het kader onderaan meer) blijkt nu ook Van Bougonje daar niet bepaald een voorstander van. "Het unieke karakter verdwijnt straks. Daar probeer ik me hard voor te maken." Het bekende Schoorlse hotel en sterrenrestaurant van Martin van Bourgonje grenst dan wel niet aan dat specifieke bos, hij spreekt in zijn hotel en restaurant wel mensen die het gebied roemen. Daarnaast komt hij er privé ook graag. "Ik fiets veel door Noord-Holland en hoe meer je fietst, hoe meer je er achter komt hoe uniek dit gebied is." De vergunning ligt nog ter inzage. In deze periode is het dus mogelijk bezwaar in te dienen. Van Bourgonje gaat dit volgens Duinstreek Centraal doen. Lees dat gesprek hier.