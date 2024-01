Zien: het duinlandschap na de kap van duizenden bomen

Wandelaars in het duingebied in Bergen moeten flink wennen nu de 16 hectare bomen gekapt zijn. "Ik schrik er echt van", zegt een voorbijganger. "Ik ken dit als een mooie route en nu is het helemaal leeg." Natuurbeheerder PWN heeft de bomen gekapt om de natuur te herstellen, maar wandelaars zijn daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee.

De houtoogstmachines lieten er geen gras over groeien. In een mum van tijd maakten ze het dennenbos van 16 hectare met de grond gelijk. De kap is volgens PWN nodig omdat het niet goed gaat met de duinnatuur.

Door stikstofneerslag is de bodem zo verzuurd dat de biodiversiteit hard achteruit gaat. "Als de bomen weg zijn, krijgt de wind weer vrij spel en kan kalkrijk zand en zout de verzuring tegen gaan", liet de natuurbeheerder eerder weten.

Toch hebben de wandelaars en fietsers in het gebied moeite met de kap. Het is namelijk een wereld van verschil. De naaldbomen hebben plaatsgemaakt voor een kale vlakte. Op dit moment is PWN bezig om de grond af te plaggen, hierbij wordt de bovenste laag van de bodem verwijderd.

Voor veel voorbijgangers is dat even schrikken en vooral heel erg wennen. In de onderstaande video zie je hoe het duinlandschap er voor en na de kap uitziet.

Tekst gaat verder onder de video.