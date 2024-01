Met een moordend tempo vreet de Harvester zich een weg door het bos in het duingebied van Bergen. De houtoogstmachine velt in slechts één minuut een boom, stript hem en zaagt hem in één moeite door in de juiste maat. In totaal moeten zo’n dertienduizend dennen wijken om de duinen te redden. Tegenstanders willen dat de kap zo snel mogelijk stopt en stappen opnieuw naar de rechter.

Foto: NH Media

Het is indrukwekkend om te zien hoe snel en precies de machines te werk gaan. Niels Hogeweg, projectleider bij duinbeheerder PWN, staat er zelf ook een beetje van te kijken. "Het is niet ons dagelijkse werk om bomen te kappen, maar het gaat inderdaad erg snel. Met de hand zouden we ook jaren bezig zijn." En de kap moet ook snel gebeuren want volgens de duinbeheerder is het met sommige delen van het duin slecht gesteld. Het dennenbos in Bergen aan Zee staat dicht bij de kust en werkt als een stevig windscherm. In een groot gebied achter dit windscherm, het Lange Vlak, is de bodem door stikstofneerslag zo verzuurd dat de biodiversiteit hard achteruit gaat. "Als de bomen weg zijn, krijgt de wind weer vrij spel en kan kalkrijk zand en zout de verzuring tegen gaan", vertelt Hogeweg die zich ook realiseert dat het kappen van bomen emoties oproept. "Ik snap het, maar vanuit natuurkwaliteit is het een heel logisch verhaal. We krijgen ook heel veel respons van natuurbeschermingsorganisaties die blij zijn dat er eindelijk wordt doorgepakt. De kap is essentieel voor gezonde duinen met veel biodiversiteit." In onderstaande video is te zien hoe de 'Harvesters' te werk gaan (Tekst loopt door)

Ondanks rechtszaak kapt PWN in rap tempo duizenden bomen in duingebied: 'Bizar' - NH Nieuws

De Duinstichting, een groep verontruste inwoners die zich hard maken voor het behoud van het bos, is opnieuw naar de rechter gestapt om de kap te stoppen: PWN zou de benodigde papieren niet op orde hebben. Het deel van het duingebied waar gekapt wordt is volgens Stephen Toom van de Duinstichting essentieel voor de kustveiligheid en daar is een vergunning voor nodig. "Het gaat hier om een primaire waterkering die ons beschermd tegen hoogwater, daar kun je niet zomaar bomen weghalen." Komende dinsdag buigt de rechter zich over de zaak, toch wordt de bomenkap in de tussentijd niet stilgelegd. "Dat vind ik echt schokkend. Ze moeten gewoon stoppen totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Als we uiteindelijk gelijk krijgen, is het bos al weg. Het lijkt ook wel alsof ze bewust haast maken." Gemeenschapsgeld PWN heeft volgens projectleider Hogeweg overwogen om pas op de plaats te maken, maar doet dat toch niet. "Als we het werk stilleggen kost ons dat met deze machines dertigduizend euro per dag. Dat is ook gemeenschapsgeld. We hebben ook te maken met de start van het broedseizoen." Hogeweg heeft alle vertrouwen in een goede afloop bij de rechter. Toch frustreert het dat hij het project voor de zoveelste keer moet verdedigen. "Ik ben al zes jaar bezig om de Duinstichting uit te leggen waarom we dit doen. Het is hun goed recht hoor, toch is het jammer dat dit steeds op komt ploppen." Als de rechter geen stokje steekt voor de kap zijn binnen drie weken alle bomen geveld. "Daarna begint pas het echte werk", vertelt Hogeweg. "De boomstronken worden dan verwijderd en de grond wordt afgeplagd." Het hout krijgt een tweede leven in België waar er planken en platen van worden gemaakt. Ook gaat de provincie het gebruiken voor beschoeiingen.