Protestpicknick tegen bomenkap Bergen aan Zee: "Genoeg gekapt, het is welletjes!"

Met spandoeken en picknickmanden trokken tientallen bezorgde natuurliefhebbers vandaag naar Bergen aan Zee om te demonstreren tegen de dreigende bomenkap van zo'n dertienduizend dennen in het duingebied. De provincie wil de bomen kappen om de duinen zo meer de gelegenheid te geven te verstuiven. De demonstranten zijn het daar totaal niet mee eens, volgens hen is er al heel veel open gebied. "Er is genoeg gekapt", aldus een van hen. "Het is welletjes!"

Tientallen demonstranten houden een protestpicknick om te voorkomen dat dertienduizend dennen worden gekapt - NH Nieuws

Het weer zit niet tegen en daarom maken de demonstranten er wat van. "Ik heb een heerlijke cake meegenomen", zegt één van hen. "Hij is nog warm." De demonstrant is op de actie afgekomen omdat het gebied volgens haar onherkenbaar zou veranderen als het bos verdwijnt. "De hele sfeer, de rust, het ruisen. Het mag gewoon niet weg. Klaar."

"Het bos zorgt voor afwisseling, groen en koelte in de zomer" Patty Rikumahu, demonstrant

Volgens Jan Engelbregt, bestuurslid van de Duinstichting, zit er helemaal niemand te wachten op meer verstuiving van de duinen. "Er is al gigantisch veel open ruimte hier", zegt Engelbregt. "Dus je maakt alleen maar meer van hetzelfde. En daarmee maak je de dieren die in dit bos leven allemaal dood. Bijvoorbeeld de wespendief, die hier zijn nesten heeft. Al dat leven willen ze in één klap kapot maken." Ook Patty Rikumahu ziet de kap van het zestien hectare grote bos niet zitten. "De bossen bieden juist afwisseling", zegt Patty. "Het zorgt voor groen in de winter en het geeft koelte in de zomer."

Kap gepland in oktober Als het aan de provincie ligt, wordt er in oktober begonnen met de kap. Toch denken de demonstranten het tij nog te kunnen keren. "Zolang de bossen er nog staan, hebben we hoop", aldus Engelbregt. "Er loopt nog een procedure en we gaan bezwaar maken tegen vergunningen die zijn verleend." Demonstrant Aart Mors, die langs de looproute naar het bos tientallen spandoeken heeft opgehangen, vindt het ondenkbaar dat de dennen zouden verdwijnen. "Moet je kijken wat een prachtig bos dit is", zegt 'ie geëmotioneerd. "Het is gewoon schitterend. En het staat er al honderd jaar, hè? Wie zijn wij om dat weg te halen?!"