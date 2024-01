West-Friese initiatieven tegen zwerfvuil bekroond met awards: "Wij zijn ontzettend trots!"

De inzet en toewijding van dit lokale initiatief zijn niet onopgemerkt gebleven. Tijdens een bijeenkomst in het Figi Theater in Zeist werden de Schoon Enkhuizen-vrijwilligers bekroond met niet één, maar twee duurzaamheidsawards.

Judith van Duijne, het brein achter Schoon Enkhuizen, deelt haar trots over de nationale erkenning: "Het is voor ons een stukje erkenning voor wat we doen. Voor iedere vrijwilliger die in zijn vrije tijd de rotzooi van een ander op ruimt. Dat we dan ook gezien worden door heel Nederland is natuurlijk heel speciaal", zegt ze.