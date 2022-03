'Blikjesvrouw' blij dat supermarkten vanaf 2023 zelf blikjes inzamelen: "Zal schelen"

Dagelijks is de 'blikjesvrouw' in de Kersenboogerd te vinden om afval te rapen en zo de wijk schoon te houden. Met het nieuws waaruit blijkt dat supermarkten vanaf 2023 toch zelf blikjes gaan inzamelen voor statiegeld, is de blikjesvrouw erg tevreden.

De blikjesvrouw, die al drie jaar lang gewapend met een grijper het afval te lijf gaat, weet nog goed wat de impact was toen er statiegeld op de flesjes kwam. "Toen er nog geen statiegeld op de flesjes was, bestond ongeveer 20 procent van mijn vondsten uit flesjes. Na de inwerking van het statiegeld op flesjes werd dat nog maar één procent."

Margreet Aartsen (61), beter bekend als de 'blikjesvrouw' van Kersenboogerd, is de afgelopen weken iets minder actief geweest met het rapen van afval, maar dat is niet vanwege een tekort aan motivatie. "Ik heb corona opgelopen", zucht ze. "Ik doe morgen een zelftest en hoop dan dat ik weer lekker naar buiten mag."

Eerder maakte NH Nieuws een reportage over de 'blikjesvrouw' die hieronder terug te zien is:

Tijdens haar dagelijkse opruimsessies bestaat ongeveer 30 procent van haar vondsten uit blikjes. "Dat is natuurlijk heel veel", vindt de blikjesvrouw, maar denken aan stoppen doet ze absoluut niet. "Ik doe het voor de stad en dat andere mensen mijn initiatief nu ook gaan doen, is heel fijn om te zien."

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

