Troep opruimen tussen pakketjes bezorgen door: "Kom de gekste dingen tegen"

Onder de naam #thegreencourier - de groene koerier - brengen Judith van Duijne (41) uit Enkhuizen en collega Joey van der Horst dagelijks pakketjes rond. Maar als het even kan, stoppen ze onderweg om zwerfafval op te ruimen.

"Kijk, daar ligt een blikje. En daar nog één." Haarlemmer Joey van der Horst heeft er een scherp oog voor ontwikkeld. Naast het letten op de weg en de route die hij moet rijden, ontgaan hem ook de walkanten niet. Hij is aangestoken door de opruimwoede van collega-koerier Judith. "Als je de rommel eenmaal ziet, kun je het niet meer ontzien", zegt ze.

Judith is een gepassioneerd opruimer. Ze begon ruim twee jaar geleden de groepen Schoon West-Friesland en Schoon Enkhuizen, waarbij groepen mensen een ronde lopen om zwerfafval op te ruimen. De schoonmaakwoede verplaatste zich ook naar haar werk bij DHL, waar ze nu 14 jaar koerier is. "Het is spontaan begonnen. Tijdens mijn werk zag ik heel veel afval liggen, dus ben ik het gaan oprapen."