CleanUp Hoorn haalt met 'blikjesbingo' zwerfafval van straat

Het is vandaag Landelijke Opschoondag. Ook in Hoorn wordt de actie opgepakt. Tientallen vrijwilligers zetten zich in om van de wereld een mooiere plek te maken. "We willen mensen laten zien dat het niet raar is om vuil van straat op te ruimen", vertelt Margreet Aartsen, vrijwilliger bij CleanUp Hoorn.

AdobeStock

Tijdens de Landelijke Opschoondag steken vrijwilligers ieder jaar weer hun handen uit de mouwen. In Hoorn wordt een heuse ''blikjesbingo'' georganiseerd. Gewapend met een prikstok en vuilniszak, wordt het zwerfafval van straat geruimd. Om het opruimen leuker te maken krijgt iedereen van te voren een bingokaart. ''Op de bingokaart staan verschillende soorten blikjes en allerlei ander afval. Mensen kunnen afstrepen wat ze hebben gevonden'', legt vrijwilliger Paula Orme uit.

Een goed voorbeeld De route die de vrijwilligers gaan lopen begint op de Roode Steen en eindigt in het Julianapark. Hier staat voor iedereen een beloning klaar: een lekker ijsje. Hoeveel mensen op komen dagen is nog niet duidelijk. Het weer zal hierbij een zekere rol spelen. ''Mensen hoeven zich niet van tevoren aan te melden, we wachten in spanning af wat de opkomst wordt'', vertelt Margreet lachend. Wanneer alle deelnemers hun vondst hebben ingeleverd, wordt het afval netjes gescheiden. Er zal worden geteld hoeveel blikjes er in totaal zijn verzameld. Deze gegevens worden bewaard voor later. Vanaf 1 april staat er namelijk statiegeld op alle metalen drankverpakkingen. Volgend jaar kan er dus worden gezien of er na de invoering minder blikjes op straat liggen.

''Ik vertel ze dat ik niet het afval van een ander opruim, ik doe het vóór een ander'' Margreet Aartsen

Iedereen wint Het draait bij de ''blikjesbingo'' niet om winnen. "Het gaat er om dat mensen realiseren dat er best veel spullen in de natuur liggen die er niet thuishoren. Het is hard nodig om hier verandering in te brengen." Niet altijd is erkenning voor het opruimwerk, soms worden de vrijwilligers raar aangekeken. "Sommigen begrijpen niet dat ik de troep van een ander opruim. Ze zeggen dan dat ze dat zelf echt niet gaan doen'', zegt Margreet. ''Toch vertel ik ze altijd dat ik niet het afval van een ander opruim, ik doe het vóór een ander. Iemand die het wel waardeert.''

Vrijwilligers ruimen zwerfaval op - CleanUp Hoorn

Na afloop Waar gaat de berg blikjes vervolgens heen? Die worden door de vrijwilligers in vuilniszakken verzameld en naar het ophaalpunt op het Pelmolenpad bracht. De gemeente ruimte de afvalzakken dan na het weekend weer op. Een constructie die niet ideaal is, legde Margreet eerder uit aan NH. "Het is voor nu een goede oplossing. Met de gemeente gaan we binnenkort rond de tafel zitten om met name het afvoeren van het afval te bespreken." Volgend jaar wordt er opnieuw een actie georganiseerd. Volgens Paula zijn de actiedagen zo belangrijk omdat het goed is om bewustwording te creëren over de vervuiling. ''Het is niet gek om troep uit de natuur te halen. We hopen ''nieuwe'' mensen te betrekken bij de opruiming van straatafval, een dag als vandaag draagt daaraan bij.''