Hilversummers gaan na veel kritiek toch weer minder parkeerkosten betalen voor hun visite

Hilversummers gaan weer een stuk minder parkeerkosten betalen voor hun bezoekers. Althans, dat hoopt de lokale politiek te bereiken. Dat gebeurt na een storm aan kritiek over de onlangs flink verhoogde tarieven.

Foto: Adobe Stock

Coalitiepartijen Hart voor Hilversum, VVD, CDA en GroenLinks erkennen een maand na de nieuwe parkeertarieven dat het nieuwe beleid niet alleen tot onrust leidt, maar veel inwoners 'onbedoeld' op veel hogere parkeerkosten jaagt. De partijen willen de 'fout' daarom goedmaken. Blauw betalen Het idee is nu om een maximaal dagtarief van 3,50 euro in te stellen voor het zogeheten bezoekersparkeren. Dit nieuwe tarief gaat gelden in het centrum en het gebied daar omheen, waar bewoners een parkeervergunning nodig hebben. De net verhoogde tarieven zorgden ervoor dat Hilversummers flink in de buidel moesten tasten: het verschil tussen december vorig jaar en januari is groot. Waar bijvoorbeeld een centrumbewoner vorig jaar maar 40 cent per uur betaalde voor zijn visite, kost dat nu ineens 1,60 euro per uur. Zo'n enorme stijging is een 'onbedoeld effect' van het nieuwe beleid. Bezoekers van Hilversum moeten namelijk 'van harte welkom' zijn en blijven, zo stellen de vijf partijen. Meerderheid Volgende week woensdag is die 'reparatieklus' gepland als de gemeenteraad het voorstel van de partijen behandelt. Met deze partijen is een meerderheid op voorhand al verzekerd, waardoor Hilversum binnen een maand de veelbesproken parkeertarieven voor bezoekers aanpast. Tekst gaat door onder het kader.

Politiek erkent fout: 'Met rechte rug aangeven dat je het gemist hebt' De gemeenteraad heeft zitten slapen als het gaat over de verhoogde bezoekerstarieven. Dat erkent Ron Lancé, raadslid van Hart voor Hilversum en geestelijk vader van het voorstel dat volgende week woensdag behandeld wordt. De 37 raadsleden hebben bij het lezen en behandelen van het nieuwe parkeerbeleid niet goed in de smiezen gehad wat dat ging betekenen voor de portemonnee van inwoners en bezoekers. Volgens Lancé stond bij alles heel duidelijk wat het oude tarief is en wat de nieuwe prijs ging worden, zoals bij de parkeervergunningen en de straattarieven in het centrum en de schil. Maar dat was niet zo bij de bezoekerstarieven. Daar stond alleen bij dat bezoekers van vergunninghouders voor de helft van het straattarief mogen parkeren. "Dat klinkt heel vriendelijk, waardoor we absoluut niet geweten hebben dat het zoveel steeg. Dat is echt niet uitlegbaar." Fiksen Daarnaast hebben andere onderdelen van het nieuwe parkeerbeleid de aandacht gehad, zoals de vergunning van een tweede auto. Ook hierdoor is het bezoekerstarief aan de aandacht van de raad ontglipt. "Nu moet je met rechte rug aangeven: ik heb het gemist. Dat heb ik ook. Dan moet je dat fiksen." Met het voorstel, waaraan Lancé samen met andere parkeerwoordvoerders sleutelt, gaat de raad een gedeeltelijke reparatie uitvoeren. Voor dit jaar is een financiële oplossing gevonden, want de misgelopen kosten worden uit een ander potje gehaald, maar voor de jaren erna moet Hilversum een structurele manier vinden om de gemiste parkeerinkomsten op te vangen. Die discussie volgt later.