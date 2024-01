Hilversum reageert op klachten over hoge parkeertarieven: "Lastige keuzes moeten maken"

'Enkele tientallen klachten' zijn al binnengekomen bij de gemeente Hilversum over de hogere parkeertarieven. Hilversummers klagen sinds 1 januari steen en been. Met name de parkeerkosten voor hun bezoek zijn explosief gestegen: tot wel 260 procent. In het raadhuis is er begrip voor de reacties. Maar waar de parkeerkosten omhoog zijn gegaan, zijn andere parkeerproducten, zoals de eerste bewonersvergunning, juist goedkoop heeft gebleven. "Er zijn lastige keuzes gemaakt", aldus de gemeente tegen NH.

Foto: Google Streetview

Het gunstige tarief van 40 cent per uur voor het bezoek van Hilversummers die in een betaald parkerengebied wonen, is niet meer. Vorig jaar is de gemeenteraad akkoord gegaan met het nieuwe parkeerbeleid en daar zijn nu de effecten van voelbaar. Zo was het nodig de parkeertarieven omhoog te trekken, want sinds 2019 waren de kosten niet meer aangepast aan de inflatie. Dat is nu onder meer gebeurd. Minder bezoek? Inwoners betalen nu per uur de helft van het tarief op straat. In het centrum (3,20 euro) is dat nu 1,60 euro per uur en in de zogeheten buitenschil (2,90 euro) is dat 1,45 euro. De kosten lopen zo snel flink op en de vrees is dat dit kan leiden tot minder bezoek, zeker bij mensen met een kleine portemonnee. Ook de middenstand meent dat Hilversum minder aantrekkelijk wordt voor mensen van buiten. Begin deze week liet een centrumbewoner bijvoorbeeld weten dat hij voor oud en nieuw zo'n 5 euro kwijt was als hij een paar uur visite over de vloer kreeg. Na de jaarwisseling moest hij ineens 14 euro aftikken. En zo zijn er zeker op social media heel veel van dit soort geschrokken en bezorgde reacties.

Sterker nog; er is sinds vorige week donderdag een online-petitie 'Stop de bezoekersboete in Hilversum'. Het aantal digitale handtekeningen gaat hard. De teller staat na een dikke week op bijna 3.300 en daarmee is de hoop gevestigd dat Hilversum weer afziet van 'deze prijsstijging op gastvrijheid'. Niet alleen uiten de Hilversummers en overigens ook mensen van ver daarbuiten hun onvrede op de socials, maar komen er nu al klachten binnen op het raadhuis. Volgens de gemeente gaat het om 'enkele tientallen'. Om hoeveel exact het gaat, is niet duidelijk.

"De doelstelling vraagt om de claim van de auto in de openbare ruimte te verminderen" Gemeente Hilversum

Bij de gemeente zeggen ze begrip te hebben dat de inwoners de nieuwe tarieven als een straf ervaren. "Sommige keuzes in het parkeerbeleid hebben een negatieve (financiële) impact op bewoners en bezoekers", meldt de gemeente aan NH. Lastige keuzes "Tegelijkertijd vraagt de doelstelling, en de breed gedragen wens juist ook onder bewoners, om de claim van de auto in de openbare ruimte te verminderen ook om enkele lastige keuzes. In sommige gevallen zijn dat hogere tarieven, terwijl we in het geval van bijvoorbeeld de eerste bewonersvergunning de kosten zoveel mogelijk gelijk hebben gehouden of zelfs hebben verlaagd", luidt het vervolg. Het ophogen van tarieven op straat is één van die lastige keuzes. Zeker in het centrum hoopt de gemeente minder blik op straat te krijgen, aangezien het parkeren in de garages bewust goedkoper is gehouden. Bezoekers betalen daar 2,70 euro per uur. Daar komt bijvoorbeeld nog bij dat de bezoekersvergunning gratis is aan te vragen. Gratis op zondag Volgens de gemeente is het allesbehalve de bedoeling om minder visite en winkelend publiek van buitenaf naar Hilversum te krijgen. Het nieuwe beleid heeft juist een heel sociaal component. "Mede op initiatief van de raad en in afwijking van veel andere, vergelijkbare gemeenten, geldt buiten het centrum op zondag geen betaald parkeren. Dit juist vanwege sociale overwegingen: bezoekers kunnen dan zelfs gratis parkeren", zo komt uit het raadhuis. En het nieuwe beleid heeft nog een groot voordeel, aldus de gemeente. Zo is het maximum aantal uren, dat van het gereduceerde bezoekerstarief gebruik gemaakt kan worden, in Hilversum (fors) hoger dan elders, is het argument. Melkkoe? Op het verwijt dat Hilversum op deze manier meer geld probeert te wringen uit de uiers van parkeermelkkoe zegt de gemeente dat ze er per saldo geen cent aan verdient. De totale opbrengsten zijn gelijk aan de totale kosten in de begroting van de komende jaren. Er is vooral meer geld nodig voor extra handhaving. Hilversummers die een betaald parkerengebied wonen en en hulpbehoevend zijn, blijven zeker niet verstoken van (minder) hulp. Zij kunnen gebruik maken van een speciale regeling. Hun verzorgers kunnen via de mantelzorgregeling gratis parkeren.

Hoe werkt de gratis bezoekersvergunning? Bewoners kunnen bij de gemeente een gratis een bezoekersvergunning aanvragen. Daarbij hoort een bezoekersportaal - een soort app - waar de Hilversummer een parkeertegoed op zet en waar de bewoners voor zijn of haar bezoek kan betalen. Dat doen zij door het parkeertegoed in te zetten. Per kwartaal kan een bewoner tachtig uur parkeertegoed voor zijn bezoekers kopen in de schilgebieden en honderdtwintig uur per kwartaal in het centrum. "De hoeveelheid uren per kwartaal zijn zeer ruim ten opzichte van andere gemeenten", stelt de gemeente. Maar hoe goed functioneert die app en is die app al up to date? De PvdA Hilversum heeft hier vragen over gesteld aan wethouder Bart Heller van Parkeren, omdat zij de applicatie nogal verwarrend vindt. Daarnaast is het de oppositiepartij ten gehore gekomen dat handhavers boetes hebben uitgeschreven, terwijl er wel vanuit de app betaald zou zijn.