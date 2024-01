Hilversum krabbelt terug met nieuw parkeerbeleid na ophef

Na een storm van kritiek, bezwaren en een flinke lijst aan handtekeningen besluit de gemeente Hilversum hun parkeerbeleid toch aan te passen. Begin dit jaar gingen de Hilversumse parkeertarieven in en rond het centrum flink omhoog. Dit schoot veel mensen in het verkeerde keelgat. Hier komt de gemeente nu grotendeels op terug.

Hilversum had de parkeertarieven verhoogd om mensen te ontmoedigen om met hun auto naar het dorp en vooral naar het centrum te komen. Als er dan toch auto's komen, dan liever in de parkeergarage dan op straat, zo was de gedachte. Maar na een stortvloed van kritiek past de gemeente een aantal van deze nieuwe regels weer aan.

Op de schop

Zo gingen bezoekers van vergunninghouders per 1 januari flink meer betalen. Tot voor kort was dit 40 cent per uur, maar dat werd 1,45 euro per uur in de 'schil' en 1,60 euro per uur in het centrum. Dat gaat weer op de schop en voortaan mogen de bezoekers per minuut betalen en niet per uur.

Ook wordt de ingangstijd voor het dubbele tarief (wie langer dan een uur parkeert, betaalt dubbel, red.) weer aangepast. Voor het eerste uur parkeren moest in het centrum 3,20 euro worden betaald, in het winkelgebied was dit 2,90 euro. Ieder uur parkeren daarna kwam er 6,40 euro en 5,80 euro per uur bij. Vooral de middenstand maakte zich hier grote zorgen over. Dit zou namelijk ten koste gaan van de aantrekkelijkheid van Hilversum voor mensen van buiten.

Maar ook deze regel gaat weer op de schop. Het dubbele tarief gaat op de Gijsbrecht en Emmastraat na twee uur parkeren in. Op de Havenstraat geldt dat na drie uur parkeren. In het centrum blijft het dubbele tarief na één uur parkeren wel gelden.

Excuses

"Ik begrijp dat inwoners en ondernemers zorgen hebben. Sommige keuzes in het parkeerbeleid hebben negatieve financiële gevolgen. Tegelijkertijd vraagt de doelstelling om de buurt bereikbaar en leefbaar te houden, een breed gedragen wens van bewoners, om enkele lastige keuzes", stelt verkeerswethouder Bart Heller. "In sommige gevallen zijn dat hogere tarieven, terwijl we bewust kiezen om de kosten voor de eerste bewonersvergunning laag te houden door deze zoveel mogelijk gelijk te houden of zelfs te verlagen."

De verkeerswethouder steekt zijn hand diep in eigen boezem. "We hadden de bewoners en ondernemers beter en eerder moeten informeren over de keuzes en consequenties. Daar bied ik mijn excuses voor aan. Dit gaan we alsnog doen via de website en de Raadhuis aan huis pagina."