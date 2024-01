Veel ophef over flinke stijging van Hilversumse parkeertarieven: "We zijn geen Amsterdam hier"

De sinds het nieuwe jaar flink verhoogde Hilversumse parkeertarieven leiden tot veel ophef. Er klinkt veel verbazing en verbolgenheid. Wie zijn auto wil stallen of wil betalen voor zijn bezoek is fors duurder uit. Vooral de laatste groep wordt hard geraakt en betaalt bijna drie keer zoveel als voorheen. Een petitie wordt ondertussen veel ondertekend. "We zijn nog steeds geen Amsterdam hier", klinkt het.

Dat veel Hilversummers onaangenaam verrast zijn over de extra kosten, blijkt wel uit de reacties op social media. "Als de gemeente Hilversum ergens goed in is dan is het wel in het uitknijpen van de bewoners", luidt het begin van een reactie. "Zo zijn de parkeertarieven in de buitenschil voor bezoekers en visite van bewoners met 260 procent verhoogd. Even bij jouw ouders of familie op bezoek kost je tegenwoordig ook al een bom duiten."

Gek geworden

En dat klopt, rekent een centrumbewoner voor. Deze Hilversummer tikte voor de jaarwisseling nog vijf euro af voor paar uur visite over de vloer, maar schrok naar de jaarwisseling van de nieuwe kosten: 14 euro.

Niet alleen bewoners worden geraakt, ook meerdere ondernemers klagen. "Lekker weer voor ons", stelt een ondernemer. "Hilversum is gek geworden. Lekker in Laren gaan winkelen. Daar is het nog gewoon gratis parkeren", oppert een andere Hilversummer.

Verhoogde tarieven

Sinds dit jaar kost het parkeren op straat in het centrum 3,20 euro per uur, net buiten het centrum betaal je 2,90 euro per uur. De auto in een parkeergarage zetten is overigens iets goedkoper: daar betaal je 2,70 per uur.

Hilversum heeft de parkeertarieven verhoogd om mensen te ontmoedigen om met hun auto naar het dorp en vooral naar het centrum te komen. Als er dan toch auto's komen, dan liever in de parkeergarage dan op straat, zo is de gedachte verder.

50 procent

Hilversummers met een bezoekersvergunning lijken verreweg het hardst te worden geraakt. Tot voor kort kon de familie voor 40 cent per uur op de koffie of op de borrel komen, maar dat is nu bij lange na niet meer zo. Het 'voordelige' parkeertarief voor bezoek is nu 50 procent van het normale tarief, dus 1,60 euro per uur.