Hilversum wil verkeer beter laten doorstromen, maar rustig wordt het nooit aan de buitenring

Hilversum wil af van de verkeersdrukte aan de buitenring. Met een pakket aan maatregelen denkt de gemeente de doorstroming op de Johannes Geradtsweg en de Diependaalselaan snel beter op gang te kunnen brengen, maar rustiger gaat het er niet worden. Volgens verkeerswethouder Bart Heller is het niet anders.

NH Nieuws

De twee wegen zijn belangrijke Hilversumse verkeersaders. Jaren terug al stelde de voorganger van Heller dat de Johannes Geradtsweg en de Diependaalselaan aan hun taks zitten. De wethouder staat daar ook achter. Met een Hilversum dat tot en met 2040 wil groeien qua inwoners en arbeidsplaatsen zijn maatregelen dan ook zeker nodig. Maar die oplossingen zullen niet tegemoet komen aan de eisen van de bewoners. Niet oplossen "De bewoners willen een 30-kilometerstraat en minder auto's. Ze willen eigenlijk niet aan een buitenring wonen. Dat ga ik niet voor ze oplossen", zegt Heller eerlijk. Uiteraard ziet en kent hij het probleem en meent hij met een totaalpakket aan maatregelen voor heel Hilversum zeker wat te kunnen betekenen voor bereikbaarheid en de leefbaarheid van de mensen die aan deze drukke wegen wonen. Deze duidelijke woorden van de wethouder zullen ongetwijfeld niet lekker vallen bij de mensen die dag in, dag uit duizenden auto's voor hun deur hebben staan. De afgelopen jaren is het steeds drukker geworden. Bewoners vragen al langer om een structureel goede oplossing, zodat de overlast die zij ervaren echt afneemt. Het besluit van twee jaar geleden om de kleine spoorbomen te gaan sluiten voedde die discussie alleen nog maar meer, want dat gaat geheid tot nog meer auto's leiden door de Johannes Geradtsweg. Geen makkelijke oplossing Zoals gezegd, zit de oplossing verpakt in een combinatie van maatregelen. Het echte verkeersei van Columbus zit er gevoelsmatig niet tussen. "De makkelijke oplossing is er niet", geeft Heller eerlijk aan. Van veel de dingen die nu in de plannen staan voor de komende jaren vergen nog nader onderzoek. Extra asfalt is sowieso uit den boze. Een tunnel onder de hei van de A1 naar het Mediapark of een tweede ontsluitingsweg over de Erfgooiersstraat komen er niet. Dat geldt ook voor het eigen plannetje van de huidige coalitie. Vorige week is besloten toch het viaduct niet te verbreden en een lange opstelstrook te gaan realiseren.

Een aanpassing doen voor het Joop den Uylplein is wel een kansrijke oplossing. Nu zijn er op de Johannes Geradtsweg twee kleine opstelstroken voor het verkeer dat linksaf wil richting de A1. Het idee is nu om deze opstelstrook te verlengen. Daar zit wel een kanttekening aan, want dat betekent verlies van parkeerplaatsen en bomen. "We hebben helaas geen gratis openbare ruimte", stelt de wethouder. De doorstroming op het kruispunt Sumatralaan bij de Insulindelaan kan eveneens beter. Daar is het mogelijk om de onderdoorgang van het spoorviaduct te verdiepen, zodat hoge vrachtwagens hier onderdoor kunnen. Gedwongen "Door het afsluiten van het zuidelijke deel van de Sumatralaan op het kruispunt met de Insulindelaan wordt al het verkeer dat normaal de Celebeslaan en de Sumatralaan-zuid neemt gedwongen om via de Lage Naarderweg de Joost den Draaijerrotonde en het kruispunt Insulindelaan - Johannes Geradtsweg te nemen", is in de stukken te lezen. Andere zaken die hier moeten bijdragen aan een betere bereikbaarheid zijn om de Johannes Geradtsweg optisch te versmallen. Hierdoor moet het verkeer langzamer gaan rijden.

Autoluw centrum en 30 op de centrumring Minder auto's naar en door het centrum en als er dan toch auto's rijden dan mogen ze lang niet meer zo hard als nu is toegestaan. Ook dat staat in de mobiliteitsplannen van dit college. Op korte termijn al is het de bedoeling dat auto's op de Groest, Herenstraat en Veerstraat niet harder mogen dan 30 kilometer per uur. Op de Bussumerstraat zijn de auto's straks te gast. Meer ruimte voor fietsers en voetgangers is bij dit alles de gedachtegang. Ook op een heel groot deel van de centrumring denkt Heller dat het goed is om deze snelheid in te gaan voeren. Hij heeft het dan over het stuk van de 's-Gravelandseweg tot aan het Gooilandplein en de Schapenkamp (vanaf het station) tot aan het Melkpad. Meer ruimte voor de fiets betekent dat er meer voorzieningen nodig zijn voor de stalen ros. Naast de 7.000 fietsparkeerplekken die er komen aan beide kanten van het station komen er tussen 2028 en 2030 nog eens 2.000 fietsstallingen bij in de hele gemeente. Tot 2028 hoopt de gemeente meer doorfietsroutes te hebben gerealiseerd: tussen bijvoorbeeld NS-station Hilversum en Amersfoort en Utrecht.