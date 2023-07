Einde aan gratis parkeren in Hilversumse binnenring; raad kiest voor gereguleerd parkeren

Daarmee komt er een einde aan de lappendeken aan verschillende regimes in het gebied tot aan de buitenring (centrum en schil). Dat komt doordat bewoners met voldoende steun van hun buren konden aankloppen bij de gemeente om in hun straat of wijk betaald parkeren in te voeren. In de afgelopen jaren is dat veelvuldig gebeurd, zoals in de Electrobuurt en in de Schrijversbuurt.

Waterbed

Het gevolg van de tweejaarlijkse proef, die allemaal een permanente status hebben gekregen, is dat het probleem zich verplaatste. De automobilisten zetten hun wagen vervolgens neer in straten waar ze niet hoeven te betalen, waardoor er in deze gebieden ook weer de roep om een parkeerregime ontstond. Om dit waterbedeffect te stoppen, komt er nu overal gereguleerd parkeren in de binnenring.

Dit is een duidelijk voornemen van de huidige coalitie (Hart voor Hilversum, VVD, GroenLinks en CDA). Woensdagavond is de gemeenteraad akkoord gegaan met het nieuwe parkeerbeleid, waar de wijziging voor dit hele gebied een onderdeel van is. Met deze maatregel wil de politiek zorgen voor minder parkeeroverlast en drukte en tegelijkertijd is er de hoop dat er ruimte vrijkomt voor onder meer groen, transformatorhuisjes of zelfs nieuwe woningen.

Het duurt nog even voordat het nieuwe parkeerregime ingaat. Volgens de gemeentelijke planning moet de invoering van het gereguleerd parkeren in de zogeheten uitbreidingsgebieden plaatsvinden tussen januari 2024 en november 2025.

Lage tarieven

Wie toch nog steeds gratis de auto kwijt wil, kan dat voortaan alleen nog in de buitenring. "Er zal altijd een aantal mensen zijn die toch ervoor kiest om de auto in het gratis gebied te parkeren. Maar door de tarieven van parkeervergunningen laag te houden, wordt dit effect geminimaliseerd."

De komende jaren houdt de gemeente jaarlijks de parkeerdruk in de gratis parkeergebieden in de gaten. Als het nodig is om ook in deze straten of wijken maatregelen te nemen, dan zal de gemeente dat doen. "Als de druk ook daar te groot blijkt te worden, kan ervoor gekozen worden om het gereguleerd parkeergebied weer verder uit te breiden”, zegt de gemeente Hilversum