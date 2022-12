Laatste 'gevechten' met vreemdparkeerders: steeds meer Hilversumse buurten betaald parkeren

Het wordt steeds moeilijker om ergens in Hilversum gratis je auto neer te zetten: de olievlek die betaald parkeren heet breidt zich steeds verder uit. Ook bewoners van de Lijsterweg en aangrenzende straten gaan er aan geloven. Dat gebeurt op eigen verzoek: ze worden gek van mensen die hun auto 'stiekem' gratis parkeren in hun buurt. Daardoor blijft er geen parkeerplek meer over. Er wordt daarom, als proef, betaald parkeren doorgevoerd.

Adobe Stock

Het afgelopen jaar zijn de bewoners zelf een petitie gestart om zo betaald parkeren te krijgen in hun straat. Dat heeft vooral te maken met de vele overlast: veel automobilisten stallen nu hun auto in hun buurt zonder dat ze er wonen, werken of op bezoek komen. Na de succesvolle handtekeningenactie heeft de gemeetnte Hilversum een officiële enquête gestuurd aan alle meer dan zeshonderd adresssen aan de Lijsterweg, Leeuwerikstraat, Zuiderweg, Liebergerweg, Nachtegaalstraat, Kievitstraat, Zwaluwensraat, Zwaluplein, Liebergerweg en Jan van der Heijdenstraat. Weinig respons Al met al hebben 'slechts' 236 buurtbewoners daarop gereageerd, 36 procent van de wijk. Dat is eigenlijk te weinig volgens de gemeente, maar de proef met betaald parkeren komt er toch. Volgens de gemeente is er toch genoeg draagvlak voor.

"Het draagvlak voor betaald parkeren neemt toe als de meerderheid van de bewoners in aangrenzende straten voor is" Gemeente Hilversum

De betaald parkeren-proef gaat nu komend voorjaar van start. De gemeente heeft ondertussen de eerste stappen gezet: er worden betaalautomaten en borden besteld. Buurtbewoners kunnen alvast een vergunning aanvragen. Mensen die de eerste weken van de proef hun auto nog stiekem in de wijk parkeren, hoeven overigens niet meteen te vrezen. De handhavers blijven de eerste twee weken nog coulant en delen waarschuwingen uit, daarna worden ze strenger en kunnen overtreders een prent onder hun ruitenwisser verwachten. Veel meer betaald parkeren Met het 'betaald maken' van het parkeren rondom de Lijsterweg, wordt het betaald parkeren-gebied alleen maar groter. Hilversum is daar nog niet mee klaar: de nieuwe coalitie van Hart voor Hilversum, VVD, GroenLinks en CDA heeft bepaald om betaald parkeren in te gaan voeren in het gebied tot de buitenring. De vier partijen willen doorpakken vanwege de parkeeroverlast en de heersende woningnood. Sneller woningen bouwen kan alleen als in een breed gebied betaald parkeren en vergunningparkeren is ingevoerd, is de gedachtegang.