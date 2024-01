Wim (93) die landelijk nieuws werd toen hij uit verzorgingshuis ontsnapte, overleden

In juni 2020 werd de toen 89-jarige Wim van Duin landelijk nieuws toen hij tijdens de coronapandemie zijn verzorgingshuis in 't Zand 'ontvluchtte' om even een rondje te fietsen. Het tehuis was potdicht, om het virus buiten de deur te houden. Met als gevolg dat ook de bewoners niet naar buiten mochten. Wim trok dat niet en ging toch naar buiten. Gevolg: hij moest twee weken in isolatie. Het leverde een storm aan kritiek op. Zaterdag overleed hij.

In zijn werkende leven was Wim van Duin landarbeider en eenmaal in het verzorgingstehuis in 't Zand (waar hij kwam, omdat zijn dementerende vrouw niet langer thuis kon blijven wonen) verzorgde hij de tuin van het zorgcentrum. De toen 89-jarige Wim was een vitale man, vertelde zijn dochter Jolanda in 2020 aan NH. "Hij fietste elke dag 25 kilometer. Tenzij het slecht weer was, natuurlijk. Hij liep dagelijks vijf kilometer en ging één keer in de week naar een fitnessles."

Toen de coronacrisis uitbrak, deed het verzorgend personeel wat ze kon om de mensen het naar de zin te houden. Wim kreeg de hometrainer van de fysiotherapeut in zijn kamer, zodat hij toch kon blijven bewegen. Daarnaast probeerde hij in zijn kamer zoveel mogelijk te lopen. Alles om fit te blijven, zodat hij - zo gauw de deuren weer open gingen - sportief naar buiten kon.

Zelfstandig

Maar het duurde maar en het duurde maar. En Wim kon er niet meer tegen om binnen te zitten. Hij wilde er een keer zelfstandig op uit. Op een maandagochtend, in mei 2020, om 6.30 uur greep hij zijn kans. Een uurtje had hij in vrijheid gereden op de fiets, maar iemand had hem gezien. Er werd hard ingegrepen: Wim moest twee weken in isolatie.

Toen NH het nieuws bracht, brak er een storm aan kritiek los. Zijn dochter riep zorgcentra en de overheid op om maatwerk te leveren als het ging om de coronaregels, en niet alle ouderen over één kam te scheren. "Mijn vader voelt zich als een klein kind behandeld", zei ze toen. "Hij was helemaal niemand tegengekomen, bovendien was het vroeg in de ochtend." Landelijke media namen het nieuws over en zijn dochter deed haar verhaal ook bij onder meer 'Beau'.

Jolanda streed met andere naasten van inwoners van verzorgingsthuis de Zandstee voor soepelere omgangsregels (video uit de zomer van 2020; tekst gaat eronder verder):