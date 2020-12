Wim (90) blikt terug op huisarrest na 'illegale' fietstocht: "Ergste tijd van m'n leven"

'T ZAND - "Elke ochtend twintig kilometer fietsen en na het eten weer. Als het echt mooi weer is, door de duinen. Dat is het mooiste." Wim van Duin (90) uit 't Zand is weer volop in beweging. Wim werd landelijk nieuws toen hij afgelopen voorjaar verplicht twee weken binnen moest blijven. Uit pure wanhoop was hij tijdens de eerste "corona-lockdown een stukje gaan fietsen en werd gesnapt. "Het was de ergste tijd uit mijn leven."

De kamer van Wim van Duin in zorgcentrum De Zandstee in 't Zand is vrolijk versierd in kerstsferen. Hij is net terug van een flinke fietstocht. Deze deze week was hij nog in de sportschool in Schagen en lachen is er ook weer bij: "Lieve mensen, naar omstandigheden gaat het redelijk. Ik hoop dat het weer een beetje mooi wordt, want dan kan ik me beter vermaken. De regen is niks, maar dan ga ik in huis wat kaarten of puzzelen."

Al sinds oktober vorig jaar heeft Wim last van etensluchten in zijn kamer en 'vlucht' daarom vaak naar buiten, maar vooral ook om in beweging te blijven. Fit blijven is voor hem het aller- belangrijkste: "Een rondje fietsen in de omgeving en een bezoekje aan het graf van mijn vrouw. Even met haar praten en de plantjes verzorgen." Maar als Wim op 5 juni na zijn tochtje terug keert bij De Zandstee wordt hij gezien en moet hij 'voor straf' twee weken in isolatie.

Er begint een periode van woede, machteloosheid en verdriet. "Het was een moeilijke tijd voor mij. Nog moeilijker dan in de oorlog door alle spanning en de eenzaamheid. In de oorlog ging ik gewoon alle dagen naar mijn werk. Daardoor had ik niet zoveel erg in wat er aan de hand was. Ik ben nu 14 dagen in quarantaine geweest. Het heeft me een hoop kracht gekost en in die dagen was ook mijn conditie weg."