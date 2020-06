Wim (89) voor het eerst in twee weken weer buiten na isolatie om 'ontsnappingspoging'

'T ZAND - De 89-jarige Wim van Duin die twee weken geleden 'er niet meer tegen kon' en letterlijk verzorgingstehuis De Zandstee in 't Zand ontvluchtte, heeft vandaag voor het eerst weer een frisse neus kunnen halen. Eigenlijk was de quarantaine zaterdag al opgeheven, maar omdat hij zich toen niet lekker voelde kon hij pas nu weer naar buiten.

Maar naast dit bezoekje keek haar vader sowieso enorm uit naar het eindelijk weer naar buiten kunnen gaan. Twee weken geleden kon hij er niet meer tegen: na maanden binnen te hebben moeten blijven, móest hij een luchtje scheppen. De kwieke tachtiger pakte zijn fiets en maakte een ommetje. Hij werd echter door iemand gezien en moest vervolgens van de leiding van het verzorgingshuis verplicht twee weken in isolatie. Wim woont hier overigens pas anderhalf jaar vanwege zijn vrouw die toen dementerend was.

Hij is enorm opgeknapt van het wandelingetje, zo zegt hij tegen zijn dochter Jolanda als hij weer naar binnen gaat. "Ik ben lekker opgefrist." De 89-jarige Wim van Duin deed vandaag wat hij voor de coronacrisis twee keer per dag deed: naar het graf van zijn vrouw gaan.

Erg zwaar

Jolanda vertelde gisteren in het NH Radio-programma Spitstijd dat de extra quarantaineperiode haar vader erg zwaar was gevallen. "Hij heeft een flinke klap gehad. Is er behoorlijk down van geworden, maar door alle kaarten en belangstelling (en ook de verzorging van de medewerkers) heeft hij wonderlijk genoeg toch weer de kracht gevonden. Hij heeft weer perspectief en is onder andere weer op de hometrainer gestapt. Namens mijn vader wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle lieve berichten."

Voorlopig zal Wim overigens nog steeds niet veel naar buiten kunnen: net als alle andere inwoners van de Zandstee mag hij nu weer twee keer per week een halfuur eruit. "Een halfuurtje is voor niemand genoeg", zegt Jolanda. "De mensen begrijpen er niets van, maar het verplicht binnen moeten blijven kan voor de gezondheid van mensen funest zijn."