Wim (89) ontvlucht verzorgingshuis en moet actie bekopen met twee weken isolatie

'T ZAND - Na maanden verplicht binnen te hebben gezeten in verzorgingstehuis De Zandstee in 't Zand, kon de 89-jarige Wim van Duin er vorige week niet meer tegen. Hij pakte zijn fiets en ging om half zeven 's ochtends een rondje rijden. Wim werd echter gezien en moest zijn actie bekopen met twee weken isolatie. "Hij zit er helemaal doorheen. Is woest en verdrietig tegelijk", vertelt zijn dochter Jolanda.

Jolanda doet voor haar vader Wim van Duin (89) het woord, hij is te verdrietig om het zelf te vertellen. Twee jaar geleden kwam hij in het verzorgingstehuis in 't Zand terecht. Zijn vrouw was dementerend en hij kon haar niet meer thuis verzorgen. Iets langer dan een jaar zaten ze in dit tehuis toen zij overleed. Wim kon er blijven wonen en was - ondanks het overlijden van zijn vrouw - gelukkig.

De oud-landarbeider verzorgde de tuin van het zorgcentrum en is ondanks zijn leeftijd nog zeer sportief. "Hij fietste elke dag 25 kilometer", vertelt Jolanda. "Tenzij het slecht weer was, natuurlijk. Hij liep dagelijks vijf kilometer en ging één keer in de week naar een fitnessles." Totdat de coronacrisis uitbrak. Toen was hij ineens letterlijk aan huis gekluisterd. Lastig, vooral als je nog zo fit bent. Het verzorgend personeel deed wat ze kon en bracht de hometrainer van de fysiotherapeut naar zijn kamer. Die stond anders toch stil.

Doorzettingsvermogen

Wim greep de kans met beide handen aan en bracht op een gegeven moment elke dag vijf kwartier door op de hometrainer. Ook ging hij rondjes lopen in zijn kamer: van de slaapkamer naar de badkamer, de gang en de woonkamer. Elke dag zo'n 150 keer. Bij de laatste rondjes pakte hij nog eens twee gewichten van elk één kilo en nam die in de hand mee. "Mijn vader heeft ontzettend veel doorzettingsvermogen", aldus Jolanda. "Hij wilde in beweging blijven, ook met het idee dat hij binnenkort weer naar buiten zou mogen. Dan wilde hij fit zijn."

