Uit verzorgingstehuis ontsnapte Wim (89): "Ik word benadeeld en in een hoek getrapt"

'T ZAND - De 89-jarige Wim van Duin die vorige week uit zijn verzorgingstehuis ontsnapte om een stukje te fietsen en twee weken in quarantaine moest, voelt zich zwaar benadeeld. "Ik ben in een hoek getrapt en het stinkt hier ook nog."

Dit zei hij geëmotioneerd in de uitzending bij NH Radio. Gisteren deed zijn dochter het woord tegen NH Nieuws, omdat Wim zelf te verdrietig was, maar zojuist vertelde hij in eigen woorden wat hij vorige week deed, toen 'ie het opgesloten zitten in zijn kamer helemaal zat was.

"Ik had de hele nacht zo'n hoofdpijn. Ik ben voor zevenen op de fiets gestapt en ben vijf kilometer gaan fietsen", aldus de in het pre-coronatijdperk zo sportieve Wim. Hij kwam de afgelopen maanden binnen door met eindeloos op de hometrainer zitten en rondjes te lopen in zijn kamer. "En ik ben tijdens de fietstocht van vorige week helemaal niemand tegengekomen."

Toch kreeg Wim bij terugkomst meteen te horen: u moet in quarantaine. "Toch bijzonder. De zusters lopen met schort en al naar buiten en ik word meteen gestraft. Ik had geen mens gezien."

Emotioneel

Het valt hem niet mee. "De afgelopen maanden waren beroerd en ik begin toch een beetje sikkeneurig en lelijk te kijken." Voor de coronacrisis liep hij namelijk 4 tot 5 kilometer, fietste 20 kilometer, ging bovendien naar de fitness en puzzelde veel.

Als hem wordt gevraagd hoe hij de komende tijd nog doorkomt, wordt het Wim teveel. Hij begint te snikken. "Het wordt me even te zwaar. Ik eet ook heel slecht; bijna helemaal niet meer."

Wim hoopt dat binnenkort alles wat hij zo graag deed weer kan. "Ik voel me erg benadeeld."