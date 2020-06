Dochter van Wim (89) die 'ontsnapte' uit verzorgingstehuis krijgt bijval: "Dit kan niet meer"

Het gaat zo niet langer vinden Jolanda, Marja en Gerda. Alledrie hebben ze een ouder, of zelfs beide ouders, in verzorgingshuis De Zandstee wonen.

De dames hebben schrijnende verhalen van de afgelopen weken, waarin er mondjesmaat weer bezoek werd toegestaan. Zo moesten ze naar hun ouders zwaaien vanachter dranghekken en is het, aangezien twee van hen uit een groot gezin komen, nog altijd niet mogelijk om langs te gaan.

Quote

Ook mochten hun ouders tijdens een corona-uitbraak in het verzorgingstehuis niet van hun kamer af en hebben ze het emotioneel zwaar. "Ze doen uitspraken als 'van mij hoeft het niet meer'", vertelt Gerda Boekel-De Groot. Haar beide ouders verblijven in De Zandstee. "Dan schieten de maatregelen zijn doel voorbij en tonen ze alleen maar aan de buitenwacht 'kijk eens hoe serieus wij het nemen'", vertelt ze.

Om hun boodschap kracht bij te zetten, hebben ze zich verenigd. Vanmiddag werd een bijeenkomst georganiseerd voor andere naasten die zorgen hebben.

Zoektocht

Zorggroep Samen laat weten de dames te begrijpen en altijd te zoeken naar wat wél kan. "Maar ik hoop dat ze ook begrijpen dat we regels en richtlijnen meekrijgen en daarbinnen zoeken naar wat kan en veilig is. Het is en blijft een zoektocht naar veiligheid en vrijheid", vertelt Caroline Beentjes van het bestuur van Zorggroep Samen.

Volgens haar is het een moeilijke fase en zijn de regels niet altijd even helder. "Nu gaat iedereen binnen de mogelijkheden zoeken naar wat mogelijk is. Dan zie je verschillen ontstaan tussen de zorglocaties. En dan neemt de onmin toe. Maar weet dat wij op elke locatie proberen de mogelijkheden ten volle te benutten", benadrukt ze.