Architect Koepelkathedraal Joseph Cuypers krijgt eindelijk eer die hem toekomt

De Koepelkathedraal in Haarlem is bekend tot ver over de landsgrenzen. Maar op de vraag wie de ontwerper is van het imposante gebouw, weten maar weinig mensen het antwoord. Precies 75 jaar na zijn dood kreeg architect Joseph Cuypers gister de eer die hem toekomt. In de kathedraal werd een speciale dienst gehouden voor de in Roermond geboren architect.