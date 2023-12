Met 13 kinderen naar de zondagsmis in de Koepelkathedraal: Michel klom met vriendjes de kerk op

De Koepelkathedraal in Haarlem bestaat 125 jaar. NH besteedt daar in een serie ruim aandacht aan. Vandaag deel twee, een reportage over het gezin Van Schie, dat elke zondag met alle dertien kinderen trouw in de bankjes zat.

De Koepelkathedraal, officieel de Kathedrale Basiliek Sint Bavo, nam een belangrijke plaats in in het katholieke Haarlemse gezin. ''Als kind was je er door geïmponeerd'', zegt Mimi van Schie. ''Dat glas in lood en al die kleuren. Prachtig vond ik het.''

Bijwonen van de preek op zondag was vaste prik, maar als vader Van Schie zondagavond vroeg wat de pastoor nou precies had verteld, wisten niet álle kinderen daar het antwoord op. ''Zodra de preek begon, ging ik naar buiten. Dan gingen we met vriendjes op de brommer rijden'', zegt Michel van Schie. ''Als de mis op z'n eind liep, zorgde je dat je terug was. Zo leek het net of je er de hele tijd bij was geweest...''

Kijk hieronder naar een reportage over Mimi, Michel en René van Schie die herinneringen ophalen aan de tijd dat ze als kind elke zondag naar de mis gingen.