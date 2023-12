Witte kerst in de crypte van de Koepelkathedraal: ''Scrooge zou hier kunnen wonen''

De Kathedrale Basiliek Sint Bavo, kortweg de Koepelkathedraal, bestaat 125 jaar. Reden voor NH hier in een serie aandacht aan te besteden. Vandaag het vijfde en laatste deel: de opbouw van het kerstdorp in de krochten van de kerk.

'Kerst in de Crypte' heet de sfeervolle ontdekkingstrip langs de vele kerstallen en miniatuurdorpjes onder de kerk. Voor wie is vergeten hoe een witte kerst eruitziet, of voor kinderen die het nog nooit hebben meegemaakt: in de Koepelkathedraal is het witte kerst.

Ieder vrij uurtje

Weken zijn ze ermee bezig geweest, ieder vrij uurtje hebben de vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor Kerst in de Crypte in de opbouw gestoken. Ze hebben hulp gekregen van de NZH Hobbyclub en de landelijke Kerstdorpclub. En hebben eer van hun werk. ''Al zeg ik het zelf: dit is écht kerst'', zegt Anton Demmers, één van de vrijwilligers. ''Scrooge (de vrek uit A Christmas Carol van Charles Dickens, red.) zou hier kunnen wonen.''

Kerst in de Crypte onder de Koepelkathedraal is te zien tot en met 7 januari. Beide kerstdagen en Nieuwjaardag gesloten.