Zwaar vervuilde grond in Zandvoort afgedekt met beton: oldtimerfestival op de tocht

Het grasveld naast parkeerterrein Zuid in Zandvoort, waar asbest en zware metalen in de bodem zijn aangetroffen, verandert in één grote betonnen vloer. Tenminste, als het aan het college ligt. Die vloer moet ervoor zorgen dat het terrein weer veilig gebruikt kan worden. Toch staat niet iedereen te springen om deze maatregel.

Het grasveld is ooit over een oude vuilstort aangelegd. Deze stort sloot in 1987. Vorig jaar, toen een vrachtwagen van het terrein afreed, waren er sporen van asbest te zien. Een onderzoek volgde. Wat bleek: op meerdere plekken ligt asbest, maar in de grond zitten ook zware metalen als barium, zink en ook PAK's, oftewel Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. Die komen bijvoorbeeld vrij bij het stoken van houtkachels en het aanbranden van eten. 'Geen risico's voor de gezondheid' Niet echt goed voor de gezondheid allemaal. Maar Zandvoort stelt dat er 'geen enkel risico is dat de verontreiniging kan verplaatsen, ook niet via het grondwater.' Uitgebreid bodemonderzoek van een gespecialiseerd bedrijf bevestigde die conclusie eerder al. Er loopt geen riolering onder het veld. Tekst loopt door na de foto.

Het grasveld naast parkeerterrein De Zuid - Foto: NH Media / Paul Tromp

Het volledig saneren van de grond is volgens de gemeente te complex en ingrijpend. Bovendien zou het flink wat kosten. Scheidingslaag en beton Het plan is nu om eerst een scheidingslaag aan te brengen op het terrein. "Dat is een laag grond met een doek of folie om de grond af te dekken", aldus de woordvoerder van de gemeente. Daar komen betonplaten overheen te liggen. Het regenwater moet dan zoveel mogelijk naar de zijkanten wegstromen, staat in het onderzoeksrapport. Op het terrein komen parkeerplaatsen. Dat levert parkeerterrein Zuid zo'n 530 extra plekken op. Het speelveldje moet dan wel verhuizen naar de andere kant van het terrein. Tekst loopt door na de foto.

Het voetbalveldje bij parkeerterrein Zuid in Zandvoort wordt verplaatst - Foto: NH Media / Paul Tromp

Het college wil ook meteen parkeerterrein Zuid 'upgraden'. Er komt dan een extra uitgang bij, de fietsenstalling verhuist, het wachtershuisje wordt vervangen en het terrein wordt efficiënter ingericht. Routewijzers worden aangepast en parkeervakken opnieuw ingedeeld. Wellicht levert dat ook extra parkeerplaatsen op. Vooralsnog geen Vintage at Zandvoortfestival Zandvoorter Michel Faas, organisator van het festival Vintage at Zandvoort (waar heel veel oude Volkswagens op afkomen) is niet blij met de plannen voor de verharding van het grasveld. Zijn festival vindt daar namelijk jaarlijks plaats. In april zou hij het tienjarig jubileum vieren. "Ik kan daar straks helemaal niks kwijt. Geen tentjes, niks. Zie maar eens een paar haringen in dat beton te krijgen, dat lukt nooit. Als ze dit doorzetten, dan houdt het gewoon op." Faas is erg gehecht aan de plek. "Het is ideaal. Het ligt dicht bij het dorp, het strand en de duinen. De bezoekers vinden het ook altijd te gek." Tekst loopt door na de foto.

Vintage at Zandvoort in 2022 - Foto: Facebook Vintage at Zandvoort