Conclusie onderzoek: toch asbest op Zandvoorts parkeerterrein, speelveld is veilig

Op een veld naast parkeerterrein De Zuid in Zandvoort blijkt op verschillende plekken asbest te liggen. Dat wordt duidelijk uit onderzoek van de gemeente Zandvoort en de Omgevingsdienst IJmond. De locatie lag al langer onder een vergrootglas, aangezien het één van de mogelijke locaties was van een tijdelijk asielzoekerscentrum (azc). Op het naastgelegen voetbalveldje is geen asbest aangetroffen.

Sinds woensdag wordt er door specialisten een zogenaamde 'handpick-actie' uitgevoerd op het terrein. Asbest wordt daarbij met de hand van de grond gepakt, afgevoerd en verwerkt. Daarna zal ook de ondergrond worden onderzocht op aanwezigheid van asbest. Het terrein blijft gedurende het onderzoek afgesloten. Hoelang dat gaat duren, kan een woordvoerder van de gemeente nu nog niet zeggen.

'Geen risico's voor de gezondheid'

Volgens de gemeente Zandvoort bestaat er geen risico voor de volksgezondheid. Parkeerterrein De Zuid blijft de komende tijd gewoon bereikbaar.

Of de aanwezigheid van asbest ook gevolgen kan hebben of er überhaupt een azc op het terrein wordt geplaatst, is niet duidelijk. De Zandvoortse gemeenteraad wil geen locatiekeuze maken totdat de Spreidingswet in werking is getreden. Dat laatste is ook nog maar de vraag, aangezien het kabinet is gevallen. Mocht de wet er toch komen, dan zal een nieuwe lijst van potentiële locaties worden opgesteld. Of dit terrein daar dan ook weer tussen komt te staan, is nog onduidelijk.

Op het terrein zijn regelmatig evenementen, zoals onlangs nog Vintage at Zandvoort. Ook het jaarlijkse timmerdorp vindt er plaats.