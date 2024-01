Huizen trots op snelle realisatie van woonunits voor Oekraïense vluchtelingen

Nog even en dan kunnen kwetsbare Oekraïense vluchtelingen intrek nemen in de veelbesproken dertig woonunits op het Ellerstveld. De realisatie van de woningen duurde een half jaar, en dat vindt de gemeente een knappe en dappere prestatie: "We mogen daar best een beetje trots op zijn wat we hier nu kunnen bieden", aldus burgemeester Niek Meijer.

Over de plek viel niet te twisten. Dat was voor sommige omwonenden van het Ellertsveld een bittere pil om te slikken. Een aantal van hen kwam ook in verzet. Zij willen dat de onderste steen bovenkomt over hoe hun groenstrook dé opvangplek is geworden. Het buurtcomité kwam onder meer met een petitie, heeft meerdere bezwaren ingediend en alle onderliggende stukken en documenten opgevraagd via een Woo-verzoek (Wet open overheid) om zo te achterhalen hoe Huizen tot deze locatie is gekomen.

Vanaf het moment dat het college van burgemeester en wethouders had besloten deze units neer te gaan zetten op deze groenstrook in Huizen, kwam behoorlijk wat verzet van diverse omwonenden.

Een gevoel van trots overheerste woensdagmiddag. Samen met woningcorporatie De Alliantie en zorginstelling Sherpa is het de gemeente gelukt om binnen een half jaar dertig woonunits neer te zetten: drie dienen als gezamenlijke ruimtes en 27 zijn woningen voor de vluchtelingen, die hier de komende jaren kunnen blijven. Deze units kunnen 25 jaar mee. Als straks de vluchtelingen eruit zijn, zijn deze huisjes beschikbaar als zorgunits of voor starters op de woningmarkt. maar dat gebeurt dan niet op het Ellertsveld.

De burgemeester, wethouder Karin van Werven, Anne Oosterbaan (directeur De Alliantie Gooi en Vechtstreek) en Henk Kouwenhoven (Sherpa-bestuurder) roemden afhankelijk van elkaar allemaal de soepele samenwerking. "Ik wil de gemeente een compliment maken", zei Oosterbaan. "In tijden van crisis, want dat is het nog steeds, heeft Huizen daadkracht en moed getoond. Samen hebben we keihard gewerkt om dit te realiseren. Dat is iets wat we met z'n drieën hebben gedaan."

Bijzonder blij

Het eindresultaat mag er wat hen betreft zijn: naar behoefte ingerichte woningen met veel blijvend groen eromheen. Het allerbelangrijkste is dat de vluchtelingen weer een veilige plek hebben in een buurt waar ze nu al bijna twee jaar wonen. "Deze groep is bijzonder blij met deze oplossing, want daar doen we het allemaal voor", klonk vandaag tijdens de kijkdag op het Ellertsveld.

Een langer verblijf op de Bovenmaatweg 333 is niet langer meer mogelijk. Sherpa en De Alliantie hebben al heel lang plannen om in dit pand zorgwoningen voor ouderen te realiseren. Dat is op de langere baan geschoven toen even na de oorlog in Oekraïne de vraag kwam of dit leegstaande gebouw niet tijdelijk dienst kon doen als opvangplek voor deze kwetsbare groep Oekraïners. Maar nu het bijna twee jaar verder is, is het tijd dat er huizen komen voor de oorspronkelijke doelgroep. De druk loopt op, zo als Van Werven zei.