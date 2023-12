Buurtcomité Huizen blijft strijden tegen woonunits voor Oekraïense vluchtelingen: "Waarheid boven tafel krijgen"

Afzichtelijk vinden de bewoners van het Enkhuizerzand in Huizen de dertig woonunits die nu echt bijna letterlijk voor hun deur staan. Half februari komen de zestig Oekraïense vluchtelingen over van de Bovenmaatweg naar hun nieuwe tijdelijke onderkomen. Maar over hoe deze opvangplek in een groen deel van Huizen tot stand is gekomen, is het laatste woord absoluut nog niet gezegd. "We gaan de waarheid boven tafel krijgen. Velen zijn voor het lapje gehouden", aldus leden van het buurtcomité 'Red ons wijkpark Ellertsveld'.

Foto: NH Media

Donderdag 6 juli staat goed in de geheugens gegrift van de omwonenden van het Ellertsveld. Dat is de dag waarop voor hen de gemeentelijke mededeling uit de lucht kwam vallen dat het stuk groen tussen de woningen aan het Enkhuizerzand en basisschool De Wijngaard de nieuwe, tijdelijke plek wordt voor de Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om de groep die nu nog onderdak heeft aan de Bovenmaatweg 333. Maar zij moeten daar weg, omdat de eigenaar daar nu echt zorgwoningen voor senioren in wil gaan maken. Overval Geen overleg. Geen inspraak. Geen seintje vooraf. Bewoners voelden zich overvallen door het college van burgemeester en wethouders, die deze locatie heeft aangewezen. Niemand in de wijk is tegen opvang van vluchtelingen. Het gaat de buurtbewoners ook zeker niet om de kwetsbare groep Oekraïners die sinds vorig jaar maart even verderop in de wijk woont. Nee, zij vinden de manier van handelen van de gemeente bezwaarlijk en willen weten op basis van welke informatie de keuze op hun wijkpark is gevallen.

"Er is geen aandacht geweest voor de waarde van het park en ook niet voor de bewoners" Delegatie buurtcomité Red ons wijkpark Ellerstveld

"Het gaat erom dat wij de argumenten kunnen begrijpen. In hun keuze is er geen aandacht geweest voor de waarde van het wijkpark en is er ook helemaal geen aandacht geweest voor de bewoners", zegt een delegatie van het buurtcomité tegen NH. Spoed? En begrijpen doen ze het niet. Veel van wat gebeurt kunnen de bewoners niet volgen. Neem het meest recente: de latere verhuizing van de groep. Juist omdat alles in een spoedprocedure is gegaan, waardoor bezwaarprocedures waren ingekort en noodkapvergunningen zijn afgegeven, leek de planning op een strakke militaire operatie. Nu het vele regenwater voor problemen zorgt en Liander niet eerder dan eind januari de elektra kan aanleggen, zijn dik zes weken extra geen enkel probleem. Inmiddels liggen er meerdere bezwaren op de burelen van het Huizer gemeentehuis. Volgens de gemeente gaat het om vier bezwaren, waarvan de meeste door meerdere omwonenden zijn ondertekend. Twee zijn er ingediend tegen de vergunning voor het bouwplan, één tegen de verleende kapvergunning en nog één op het besluit op de aanvraag van de Wet open overheid (Woo). Ontbreken Want zoals gezegd, diverse omwonenden laten 't er niet bij zitten. Naast een handtekeningenactie, inspreken bij de commissie, een afvaardiging in de klankbordgroep heeft het buurtcomité via inmiddels drie Woo-verzoeken alle onderliggende stukken opgevraagd. Maar er ontbreken naar de mening van de buurtbewoners de nodige stukken.

"Tergooi was heel lang de enige mogelijkheid. Er lag al een concept-huurcontract klaar met Rosewoord, de eigenaar van het terrein" Delegatie buurtcomité Red ons wijkpark Ellerstveld

In de lange zoektocht van de gemeente heeft het oude Tergooi-ziekenhuis in Blaricum heel lang op één gestaan als aangewezen plek voor deze Oekraïense groep. "Dat was zelfs heel lang de enige mogelijkheid. Er lag een concept-huurcontract klaar met Rosewood, de eigenaar van het Tergooi-terrein", zo halen de omwonenden uit de honderden papieren die zij hebben gekregen. Geen weet van hebben En ineens kwam er eind juni een kentering en was hun wijkpark dé locatie. Iedere vorm van uitleg ontbreekt in de stukken die zij ontvangen hebben. Dat leidde tot een nieuw Woo-verzoek. "Er hebben hier dingen gespeeld waar wij geen weet van hebben", stellen de omwonenden. "We vragen om de documenten maar die krijgen wij niet. Wees er transparant over in plaats van onwaarheid op onwaarheid op te stapelen", klinkt het. De buurt snapt dat er wensen zijn van de kwetsbare groep Oekraïners. Zij willen bij elkaar blijven, willen in de wijk blijven wonen waar zij inmiddels gehecht zijn, waar zij bijvoorbeeld ook hun zorg krijgen en waar zij op zondag naar de kerk gaan. Dat maakte de opdracht van Huizen ook zo lastig om een geschikte locatie te vinden voor deze zestig personen.

Huizen: 'Hebben intensief gecommuniceerd met bewoners' Na die bewuste 6de juli heeft de gemeente naar eigen zeggen 'intensief gecommuniceerd' met de buurt rondom het Ellerstveld. Uit een kleine opsomming blijkt dat er zo'n zevenhonderd informatiebrieven zijn verstuurd, waarin omwonenden suggesties konden doen over de planvorming, is eer een projectmanager aangesteld die individuele afspraken heeft gemaakt en is er op de gemeentelijke website een pagina met vragen en antwoorden gekomen. Op initiatief van burgemeester Niek Meijer is de klankbordgroep Ellertsveld opgericht. Het uitgangspunt is het delen van informatie over de voortgang van het project, waarbij met de realisatie zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de buurtbewoners. Zo'n twintig mensen uit de buurt hebben zich aangemeld voor deze groep die sinds september twee keer per maand bijeenkwam. Onwenselijk In het begin moesten er nogal wat plooien worden gladgestreken. "Het overleg is wisselend qua sfeer en dat is ook begrijpelijk", reageert de gemeente op vragen van NH. "Het college heeft dit besluit noodgedwongen moeten nemen om zo opvang te kunnen blijven bieden, de noodzaak van opvang wordt door de klankbordgroep ook onderschreven, maar een deel van de groep vindt het onwenselijk om de woonunits op het Ellertsveld te plaatsen. Af en toe worden er stevige woorden met elkaar gewisseld maar altijd met respect voor elkaar", luidt de toevoeging. De sessies met de klankbordgroep zijn zinvol geweest, zo stelt de gemeente. Het constructieve meedenken heeft geleid tot een beter plan. Voorbeelden daarvan zijn de andere inrichting van de units, de nieuwe toegang tot het terrein, parkeren wordt op het eigen terrein geregeld, een andere plek voor het nog te plaatsen transformatorhuisje, een verbeterde oversteek voor fietsers en voetgangers bij de kruising Enkhuizerzand-De Drost en het volledig visueel afschermen van de telefoonmast. En er lijkt nog meer in het vat te zitten.