Buurtbewoners halen tientallen handtekeningen op om parkeerdrukte Laren aan te pakken

Bewoners aan de westkant van Laren ervaren veel overlast door de parkeerdrukte in hun buurt, met gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg. Daarom vraagt de buurt aan het college om te denken naar een mogelijke oplossing voor deze langlopende verkeersproblematiek. Ze hebben een petitie overhandigd.

De zestig huishoudens die de petitie ondertekend hebben ervaren al langer parkeer- en verkeersdrukte in hun buurt. Het gaat hierbij vooral om de parkeerplaats bij het museum Singer Laren aan de Hein Keverweg. "Die is eigenlijk veel te klein om de auto's van de bezoekers kwijt te kunnen", legt mede-initiatiefnemer Jerry Boezel uit. Dus wordt er niet alleen op de parkeerplaats, maar ook in de rest van de buurt geparkeerd.

Toen Boezel de gestegen bezoekersaantallen van het Singer Laren zagen werd er besloten aan de bel te trekken bij de gemeente. De verwachting is namelijk dat de bezoekersaantallen van het museum het komende jaar nog meer zullen toenemen en daarmee de verkeerssituatie gevaarlijker wordt. Zo staat er in mei een tentoonstelling van kunstenaar Breitner gepland, die naar verwachting veel publiek naar het Singer gaat trekken.

Museumbezoekers

De gemeente heeft op de parkeerplaats een blauwe zone ingevoerd, waardoor auto's tussen 9.00 en 18.00 maximaal maar vier uur mogen parkeren. Dit zou de parkeerperikelen moeten verlichten, maar volgens de ondertekenaars is het geen structurele oplossing en zou het een waterbedeffect creëren. "Mensen willen na het museum misschien het dorp in en gaan dus in de buurt parkeren om zo gratis de hele dag te blijven staan." Dit heeft de buurt al eerder meegemaakt bij drukbezochte tentoonstellingen.

Daarbovenop zijn er de bezoekers van verzorgingstehuis Theodotion, die in de buurt parkeren en het autoverkeer dat de buurt gebruikt om het drukke kruispunt bij de Brink te omzeilen. De buurt is ook een geliefde fietsroute voor toeristen en kinderen met ouders die naar school moeten.