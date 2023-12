Bekendste Larense snackbar Beo definitief dicht: “Nog één keer broodje warm vlees met satésaus"

De bekendste snackbar van ‘t Gooi, BEO in Laren, sluit vandaag officieel de deuren. Na 57 jaar is het einde van een stukje Larense cultuur aan het Brinklaantje nabij. Nog één keer een broodje bal, warm vlees met satésaus en kroket in het vet. Hoe is dit naderende afscheid voor de vele vaste bezoekers en de eigenaar van de zaak?

Met recht is dit het einde van een tijdperk. Al decennialang is BEO een begrip in het Gooi, waar iedereen naartoe gaat. Zo eet de vrachtwagenchauffeur hier een broodje met de bankier. Alle broodjes zijn 'zelf gedraaid' en alleen geserveerd op porselein, want 'we blijven wel in het Gooi'.

Voor eigenaar Wesley Bushoff en de gemiddelde Laarder is het vandaag een verdrietige dag. Het einde is in zicht. De populaire snackbar is volgens hem niet meer financieel recht te breien en moet daarom noodgedwongen stoppen.

Familie Calis

De zaak is opgericht door vader Piet en zoon Peter Calis in 1967. Een aantal jaar later in 1985 nam zoon Peter de snackbar over en werkte de rest van de familie in het bedrijf. Wesley werkt al elf jaar bij BEO, waar hij begon als frietboer. Sinds een aantal jaar is hij de eigenaar.