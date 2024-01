Laren onderzoekt mogelijkheid om gedupeerden van wateroverlast toch te helpen

Laren gaat kijken of er mogelijkheden zijn om bewoners met wateroverlast door het hoge grondwaterpeil toch te helpen. Veel Laarders hebben al tijden last van een volgelopen kelder. Hoewel de gemeente daar technisch gezien niet verantwoordelijk voor is, gaan ze samen met het waterschap kijken of ze toch iets voor de Laarders kunnen betekenen.