Geen Blue Monday voor directeur Patrick: Stedelijk Museum Alkmaar krijgt 400.000 euro

Geen blauwe maandag, maar brede grijnzen, luid gejuich en tompoezen met champagne in het Stedelijk Museum Alkmaar. Daar werd directeur Patrick van Mil namelijk verrast door een delegatie van de Vriendenloterij met een cheque van 400.000 euro. "We gaan verbouwen en de vaste collectie vernieuwen, zodat we onze geweldige topstukken in volle glorie kunnen laten zien."

Foto: Foto: Vriendenloterij

Op de 'meest deprimerende dag van het jaar' verzamelt een kleine delegatie zich bij het gemeentehuis van Alkmaar. Medewerkers van de Vriendenloterij, burgemeester Anja Schouten, wethouder Anjo van de Ven en een paar journalisten: ze zitten allemaal in het complot om de directeur en medewerkers van het Stedelijk Museum Alkmaar te verrassen. 'Mogen wij binnenkomen', wordt er vriendelijk gevraagd aan de medewerker die voor ons de deur opent. Even lijkt de vrouw te aarzelen, maar als haar duidelijk wordt dat het gaat om een 'hele leuke verrassing voor Patrick', wordt iedereen snel binnengelaten. Tekst gaat door

Foto: NH Media/Priscilla Overbeek

Stilletjes fluisterend loopt de groep over de trappen, de grote envelop nog verstopt. Directeur Patrick van de Mil staat nietsvermoedend samen met Anja Schouten op een fotograaf te wachten. Hij moet op de foto met de burgemeester, denkt hij. Het hoort allemaal bij het plan om hem om de tuin te leiden. Met grote ogen kijkt hij naar de grote envelop, die hij kort daarna in zijn handen krijgt gedrukt. Als hij de cheque van 400.000 euro ziet, roept hij vol verbazing uit: "Ik ben totaal verrast. Dit had ik echt niet verwacht, wauw!" Allemaal Alkmaar Al bijna 150 jaar verzamelt het museum voorwerpen die verbonden zijn met de stad, en regio Alkmaar. Schilderijen, tekeningen en sculpturen, maar ook zilver, glas en allerlei gebruiksvoorwerpen. "De afgelopen jaren hebben we weer hele mooie aankopen kunnen doen. De collectie is zoveel rijker geworden, dus die gaan we helemaal vernieuwen." De nieuwe tentoonstelling Allemaal Alkmaar neemt de bezoeker mee door de stadscollectie en vertelt de verhalen die eraan verbonden zijn. Deze collectie wordt in de zomer van 2024 gepresenteerd, vertelt de directeur. Tekst gaat door

De dolblije directeur Patrick van Mil met de cheque van 40.000 euro - Foto: NH Media/Priscilla Overbeek