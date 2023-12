Slavernij en Van Gogh: afzwaaiend conservator over het 'geheim' van Alkmaars beste museumjaar ooit

Nog nooit was er zoveel belangstelling voor het Stedelijk Museum Alkmaar. Zeker de helft van de ruim 80.000 bezoekers kwamen voor de Van Goghs. Maar 'Plantage Alkmaar', over het slavernijverleden van de stad, had op een heel andere manier grote impact. "En we zagen hier veel meer jonge mensen en mensen van kleur."

"Dat is echt heel knap. Mijn collega-conservator Marjan van Heteren heeft dat prachtig gemaakt. Ik mag dat zeggen; ik had er geen rol in. Zij heeft er vele jaren onderzoek naar gedaan en al die schilderijen in bruikleen naar Alkmaar gekregen."

"Bizarre aantallen", noemt Klinkert het. "En het was ook een heel bijzondere expositie, waarin de werken van de Bergense school beter verklaard worden ; en van wie en waar ze hun inspiratie vandaan haalden. En het was het soort tentoonstelling waar ik heel erg van hou: je komt binnen, je leest geen letter en je snapt toch wat er bedoeld wordt."

Volgens Klinkert is de zomer meestal de 'slechtste' periode voor museumbezoek. "Maar daar hadden wij dit jaar geen last van", lacht ze. Met 43.000 bezoekers was de tentoonstelling 'Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier & de Bergense school' een record, en dat midden in de zomer.

Dat vertelt vertrekkend conservator Christi Klinkert (49) in het museum dat vijftien jaar haar thuis was en dat niet eerder zóveel bezoekers trok als dit jaar. "Ja, meer dan 80.000", zegt ze trots. "En dan is de kerstvakantie nog niet meegeteld, vaak een drukke periode."

Naast dat het museum voor de komst van die grote meesters een 'state of the art' beveiliging kreeg, kost zo'n tentoonstelling ook meer dan andere. "We hebben maximaal een keer per jaar zo'n blockbuster als Van Gogh die ook veel geld mag kosten."

"Kijk, we werken met budgetten en verdienen nooit op tentoonstellingen. Zo werkt het niet in musea, want we zijn een maatschappelijke instelling: we worden gesubsidieerd. Dat Van Gogh zó goed liep, levert natuurlijk wel geld op en dát maakt dan weer andere exposities mogelijk."

Plantage Alkmaar

Zoals die andere impactvolle tentoonstelling waar het Stedelijk Museum zich dit jaar in de kijker speelde: 'Plantage Alkmaar'. Hiermee bracht Christi Klinkert, samen met gastconservator Mark Ponte, het slavernijverleden voor het voetlicht en dat had gevolgen.

Dankzij de tentoonstelling besloot Alkmaar onderzoek te laten doen naar haar slavernijverleden én werd deze zomer Keti Koti voor het eerst groot gevierd in de gemeente. "Dat we dat als museum bereikt hebben, een steen verlegt hebben, daar ben ik heel trots op."

"We willen altijd iets nieuws vertellen; iets toevoegen, en we zagen dat er hier nog maar weinig bekend is over de rol van Alkmaar in de slavernij of dat mensen zich daar van bewust zijn. We dachten: laten we de feiten op een rij zetten, en dat hebben we - beeldend - gedaan."

"Wanneer begon het, wanneer hield het op, dat is niet per se nieuw, maar dat een Alkmaarder daar een plantage gesticht heeft, en dat ook Alkmaar daar geld aan verdiend heeft, was niet zo bekend. Daarnaast wilden we ook het gesprek over ons slavernijverleden faciliteren. Daar ligt echt een rol voor ons als musea."