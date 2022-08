Rembrandts Vaandeldrager levert Stedelijk Museum Alkmaar twee keer zoveel bezoekers op

Het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt van Rijn trok vorige maand bijna 15.000 mensen naar het Stedelijk Museum Alkmaar. Dit is meer dan twee keer zoveel bezoekers als normaal in juli. Op maandagen was het museum gratis te bezoeken. Volgens het Stedelijk Museum kwamen op die dagen 'opvallend veel mensen' uit Alkmaar en omgeving - die het museum nooit eerder hadden bezocht.

Het museum wilde het doek dan ook maar wat graag tentoonstellen nadat bekend werd dat het op tournee zou gaan door Nederland. En met succes: "Iedere ochtend stond er een wachtrij voor het museum", meldt het Stedelijk Museum in een persbericht. "Het was geweldig om te merken dat de provinciale campagne zo goed heeft uitgepakt", aldus directeur Patrick van Mil.

De bezoekersmagneet laat een trotse vaandeldrager zien. Of de man die is afgebeeld ook Rembrandt zelf is, is 'nog maar de vraag': Kunsthistorici zijn het daar nog niet over eens. Conservator Christi Klinkert vertelde eerder aan NH Nieuws dat Rembrandt met het doek wilde laten zien wat hij in z'n mars had .

Bijzonder aan de tentoonstelling van het schilderij van Rembrandt in Alkmaar is dat er in het museum nog een andere vaandeldrager te zien was, die van de Alkmaarse meester Caesar van Everdingen.

Dit schilderij is afkomstig uit een particuliere collectie en werd in combinatie met De Vandeldrager van Rembrandt voor het eerst aan publiek getoond. Volgens Klinkert heeft dat er 'zeker aan bijgedragen' dat de Van Rijn in het museum mocht hangen.

De Vaandeldrager van Rembrandt vervolgt zijn tournee deze maand in het Drents Museum in Assen. De Alkmaarse vaandeldrager is nog enkele maanden in het museum te zien.