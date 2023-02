"Ik was diep onder de indruk", onderzoek slavernijverleden komt er dankzij tentoonstelling

Conservator Christi Klinkert is trots. Deze week werd bekend dat Alkmaar haar eigen rol in het slavernijverleden gaat onderzoeken. Aanleiding voor het besluit is een bezoek van raadsleden aan een tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Deze expositie, Plantage Alkmaar, gaat over het leven van eigenaren en slaven op een plantage in Suriname met de naam Alkmaar. "Ik vind dit een mooie rol van musea", zegt Klinkert.

Raadsleden waren zo onder de indruk van de tentoonstelling dat ze meer informatie willen hebben. Het onderzoek dat er nu komt, is een initiatief van de Partij van de Arbeid. De partij diende hier samen met GroenLinks en PVDD een motie voor in. PvdA-fractievoorzitter David Rubio Borrajo was diep onder de indruk na zijn museumbezoek: "Het gaat mij vooral om erkenning van het leed dat geleden is en de rol die bestuurders van Alkmaar gespeeld hebben in het koloniale verleden." Hij hoopt dat het onderzoek leidt tot een dialoog met nabestaanden van tot slaafgemaakten. Excuses Of het onderzoek moet leiden tot het aanbieden van excuses door de gemeente Alkmaar hangt af van de uitkomsten, zegt Rubio. "Laten we beginnen met het onderzoek en afhankelijk van de uitkomsten kunnen we beslissen wat er dan moet gebeuren." Ook conservator Christi Klinkert van het Gemeente Museum vindt het voorbarig om nu al aan excuses te denken. Klinkert: "Wat belangrijk is, is de erkenning en de publicatie van wat er allemaal gebeurd is. Bijvoorbeeld door middel van een boek zodat iedereen er kennis van kan nemen. Als vervolg kan er dan worden nagedacht over excuses." Tekst gaat verder.

Hoe het onderzoek er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Rubio zegt te hopen dat de resultaten van het onderzoek rond 1 juli 2024 gepresenteerd kunnen worden: "Ik zou dat symbolisch heel mooi vinden." 1 juli, Keti Koti, is de dag waarop de afschaffing van de slavernij jaarlijks gevierd wordt. De tentoonstelling Plantage Alkmaar, Alkmaar in Suriname is nog te zien tot 19 maart.